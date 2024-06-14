Fujifilm’in Yeni Kamerası 16 Haziran’da Görücüye Çıkacak!

Fujifilm, 16 Haziran’da piyasaya sürülecek yeni GFX100S II orta format fotoğraf makinesinin lansmanını resmen duyurdu. Bu kamera, yüksek hızlı “X-Processor 5” görüntü işleme motoruyla birlikte çalışan, şaşırtıcı 102 milyon etkin piksele sahip güçlü bir “GFX 102MP CMOS II” sensöre sahip. GFX100S II, yaklaşık 5.430 dolar fiyat etiketine sahip.

GFX100S II, bir G montajına sahip. Üstelik kompakt ve hafif bir tasarıma sahip. Yaklaşık 104 mm boyunda ve 87 mm genişliğinde olup, yaklaşık 802 gram ağırlığında (pil veya hafıza kartı hariç), bu da onu GFX serisinin en hafif modeli yapıyor.

GFX100S II, 102 milyon etkin pikseli yakalayan, ana renk filtresine sahip 43,8 mm x 32,9 mm GFX 102 MP CMOS II sensörle donatılmış. Bu yüksek çözünürlüklü sensör, X-Processor 5 görüntü işleme motoruyla eşleştirilerek olağanüstü görüntü kalitesi ve performans vaat ediyor. Kameranın ISO duyarlılığı 80-12800 arasında değişir ve çeşitli aydınlatma koşullarının üstesinden gelmek için 40-102400’e genişletilebiliyor.

GFX100S II, keskin ve doğru sonuçlar sağlayan AI-akıllı konu izleme ve odaklama sistemine sahip. Çekimleri oluşturmak ve incelemek için kamera, 0,84x büyütmeli yüksek çözünürlüklü 5,76 milyon piksellik elektronik vizöre (EVF) sahip. Fotoğrafçılar, GFX100S II’nin 20 film simülasyon moduyla çok çeşitli yaratıcı seçenekleri keşfedebilirler. Kamera, kısacık anları yakalamak için 7,0 fps’lik sürekli çekim hızı sunuyor. Ek olarak GFX100S II, kamera sarsıntısını en aza indirmek ve keskin görüntüler sağlamak için sağlam 8,0 duraklı beş eksenli görüntü sabitleme sistemiyle donatılmış.

GFX100S II, 4K / 30P 4:2:2 10 bit kayıt yetenekleri sunarak kameramanların da ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca profesyonel düzenleme iş akışları için ProResRaw ve BRaw formatlarını da destekliyor. Depolama için kamera, UHS-I ve UHS-II standartlarıyla uyumlu SD, SDHC ve SDXC hafıza kartlarını destekliyor.