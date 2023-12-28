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Fujitsu Büyük Dönüşüm Adımını Attı

Japonya merkezli teknoloji devi Fujitsu, iş yapış modelinde radikal bir değişikliğe gitmeye karar verdi. Şirket, PC ve donanım operasyonlarını ayırmak üzere harekete geçiyor. Fujitsu'nun yeni adımı, donanım operasyonlarını Fsas Technologies adlı yeni bir şirkete dönüştürmeyi içeriyor.

Fatih Kuruçay

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Fujitsu Büyük Dönüşüm Adımını Attı

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Japonya’nın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Fujitsu, iş yapış modelinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Şirket, PC ve donanım operasyonlarını ayrıştırma kararı alarak, yeni bir dönüşüm sürecine adım atıyor. Fujitsu, donanım operasyonlarını bünyesinde barındıracak olan Fsas Technologies adlı yeni bir şirket kurma kararı aldı. Bu stratejik adım, şirketin 2030 vizyonu doğrultusunda daha sürdürülebilir ve karlı bir iş modeline geçişini hedefliyor.

Fujitsu Büyük Dönüşüm Adımını Attı

Fujitsu daha karlı iş modeline geçiyor

1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Fsas Technologies, Fujitsu’nun Japonya’daki donanım operasyonlarını devralıyor. Yeni şirket, özellikle sunucu ve depolama portföyünün geliştirilmesi, üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteriyor. Fujitsu, bu adımıyla mevcut operasyonlarını daha etkin ve özelleştirilmiş bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Fujitsu Büyük Dönüşüm Adımını Attı

Fujitsu’nun Japonya’da kullanılan IPCOM ağ sunucuları ve kurumsal bilgisayar satışı/desteği gibi hizmetleri de yeni şirket bünyesinde yer alıyor. Şirketin donanım ürünleri ve hizmetleri alanında çalışan yaklaşık 7 bin 500 çalışanı bulunuyor. Fujitsu, bu ayrışmanın ilk aşamada Japonya pazarını etkileyeceğini belirtse de, global operasyonların bu değişiklikten etkilenmeyeceğini vurguluyor.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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