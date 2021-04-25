Galaxy A9 (2018) İçin Nisan 2021 Güncellemesi Yayımlandı!

Bilindiği üzere Samsung, Nisan 2021 güvenlik yamasını ilk Android pazarında sunan şirket olmayı başarmıştı. Firma bu başarısını daha da fazla yaymak için birçok eski veya yeni ayrımı yapmadan cihazına göndermeye devam ediyor. Şirket sadece akıllı telefonlarını değil aynı zamanda tablet modellerini de güncellemeyi ihmal etmiyor.

Bugün ise şirket en son Nisan 2021 güvenlik yamasını 2018 yılında ilk olarak Android 8 ve şuan da Android 9 ile çalışan Galaxy A9 Star için göndermeye başladı. Şuan için sadece Çin ve Hong Kong pazarlarına sunulan güncellemenin bazı sürüm numaraları ise şuanlar;

Çin: G8850ZCS6CUD1

Çin : G8858ZMS6CUD2

Hong Kong: G8850ZHS6CUD2

Bu sürüm numaralarıyla birlikte gelen güncelleme ile birlikte, SM-G8850 ve SM-G8858 model numaralı cihazlarda hem Android sürümünde hem de arayüzünde meydana gelen birçok güvenlik açığı kapatılmış oluyor. Güncelleme aynı zamanda Google‘dan 30, Samsung‘tan 21 meydana gelen hata düzeltmelerini de beraberinde getiriyor.

Ayrıca güncelleme cihazın kararlılığını arttıran ve çeşitli birçok iyileştirmeyi de içerisinde bulunduruyor. Yeni Nisan 2021 güvenlik yamasının ilerleyen günlerde daha fazla pazara yayılması bekleniyor. Eğer sizde Galaxy A9 Star kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.