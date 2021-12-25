Galaxy S20 Serisi İçin Android 12 Güncellemesi Geliyor!

Samsung, günümüzün en büyük akıllı telefon markalarından birisi olarak dikkat çekiyor. Bir süredir Samsung, Galaxy S20 için Android 12 tabanlı One UI 4’ü beta olarak test ediyordu. Samsung kararını verdi. Böylece Galaxy S20, Android 12 tabanlı One UI 4 ile bir güncelleme alacak.

Asya’nın dev teknoloji şirketi Samsung, bir süredir beta sürümlerini deniyordu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ek olarak beta sürümlerinin gelmeyeceğini takipçilerine bildirdi.

Samsung konu hakkında bir dizi açıklama yayınladı. Galaxy S20’nin Android 12 tabanlı UI 4 ile geleceğini kesinleşirken, ne zaman piyasada olacağı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Samsung’un hali hazırda yeni piyasaya çıkardığı amiral gemileri Android 12’ye sahipti ancak biraz eski modele sahip amiral gemilerinde bu özellik bulunmuyordu.

Samsung, tüm bu hazırlıkları yaparken sadece Android 12 üzerine çalışmadı. Eski modellerde meydana gelen bir dizi hatayı giderme üzerinde de çalışma yaptı.

2022 Ocak ile beraber Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra için resmi bir Android 12 güncellemesi gelmesi bekleniyor. Samsung’un, konu hakkında net açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.

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