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Galaxy S22 Çıkış Tarihi Değişti

Samsung S serisi modellerinin yeni versiyonları için genelde yıl sonu sızıntı görseller gelir ve yeni yıla girerken akıllı telefonları tanıtırdı. Global çaptaki çip krizinin de etkisiyle yeni Galaxy S 22 serisinin çıkış tarihi beklenenden sonra gerçekleşecek.

Görkem Şanal

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Galaxy S 22 çıkış tarihi erteleniyor.

Samsung S serisi modellerinin yeni üyelerini genelde yıl sonu yada yıl başlarında tanıtımını yapardı.

Bu yıl yeni bir Note modelinin tanıtılmayışı ile birlikte Samsung’un önümüzde ki yıl farklı bir takvim düşündüğü görünüyor. Bu yıl Samsung Note modeli yerine katlanabilir cihazlardan Z serisini tanıttı.

Aldığımız son bilgilere göre Galaxy S serisinin yeni modeli Şubat ayının sonlara doğru görücüye çıkacak. Tanıttığı bu yeni model muhtemelen Mart yada Nisan ayında satışa sunulacak.

ABD’de yaşanan chip krizinin bu takvim değişikliğinde etkili olduğu düşünülüyor.

Samsung’un 2021 sonuna doğru herhangi bir telefon tanıtımı hazırlığı yapmadığını biliyoruz. Söylentilere göre Samsung Ocak ayı içerisinde S21 FE modelini satışa sunacak. S22 ise Mart yada Nisan ayında satışa sunulacak. Z serisi ise 2022’nin ikinci yarısında satışa sunulacak.

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