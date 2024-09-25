Galaxy S25 Ultra Performans Sonuçları Ortaya Çıktı, İşte Detaylar!

Qualcomm’un yeni çıkacak olan işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4, pek çok amiral gemisi telefona güç verecek ve bunlardan biri de Galaxy S25 Ultra. Geekbench’te görünen Galaxy S25 Ultra performans sonuçları ortaya çıktı. Geekbench puanlarına bakılırsa Snapdragon 8 Gen 4 Apple’ın A18 Pro’sunu geride bırakmayı başardı. İşte detaylar…

Galaxy S25 Ultra Performans Sonuçları Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S25 Ultra amiral gemisi telefonunun 2025 yılının başında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Heyecanla beklenen telefonun bazı özellikleri daha önce sızdırılmıştı ve biz de sizlerle paylaşmıştık. Sitemizde bu konuda pek çok içerik bulabilirsiniz. Şimdi ise Galaxy S25 Ultra performansı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Geekbench testlerinde görünen cihazın çok çekirdek performansı A18 Pro’yu geride bıraktı.

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Galaxy S25 Ultra Snapdragon 8 Gen 4 ile gelecek. Geekbench çok çekirdek test sonuçlarına bakıldığında Qualcomm’un bu yeni güçlü işlemcisinin Apple’ın A18 Pro’yu geçtiği görülüyor; tek çekirdek performansı ise geride kalıyor. Geekbench sonuçlarına göre Galaxy S25 Ultra tek çekirdekte 3.069, çok çekirdekte ise 9.080 puan almış durumda.

Apple’ın yeni piyasaya sürdüğü, A18 pro işlemcili iPhone 16 Pro Geekbench testlerinde tek çekirdekte 3.409 puan, çok çekirdekte ise 8492 puan almış durumda. Snapdragon 8 Gen 4 selef modeline göre oldukça gelişmiş bir şekilde tasarlanmış ve özellikle de çoklu çekirdek performansı oldukça üst seviyelere çıkıyor.

Snapdragon 8 Gen 4 vs A18 Pro Karşılaştırması

Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti daha evvel Geekbench’te OnePlus 13’te ortaya çıkmıştı ve bu telefonda çoklu çekirdek performansı 10.000 puan seviyesini aşmıştı. Bu sonuçlardan anlaşılan; Samsung’un verimliliği artırmak için saat hızlarını düşürmüş olması.

Geekbench’te test edilen model 12 GB RAM’in yanı sıra 2 adet 4,20 GHz hızında performans çekirdeğine ve 6 adet 2,90 GHz hızında çalışan verimlilik çekirdeğine sahip. Çoklu çekirdek performansında daha iyi performans gösteren OnePlus 13 modelinde ise performans çekirdekleri 4,32 GHz hızında çalışırken, verimlilik çekirdekleri ise 3,53 GHz seviyesinde çalışmakta.

Samsung Galaxy S25 Ultra performansına ilişkin verilerin hali hazırda test örnekleri sonuçları olduğunu aktaralım. Cihaz 2025 yılında piyasaya sürülecek ve o zamana kadar yeni optimizasyonlar yapılacaktır. Yani bu performans değerlerinin artabileceğini belirtmekte yarar var. Bunun yanı sıra Snapdragon 8 Gen 4’ün A18 Pro’dan daha iyi çoklu çekirdek performansı sunması da iPhone kullanıcılarının başka markalara şans vermesinin önünü açıyor diyebiliriz.