Galaxy Tab A 8.0, Android 11 Güncellemesini Aldı!

Samsung geçtiğimiz yıldan beri değiştirdiği güncelleme politikasıyla birlikte birçok akıllı telefonuna yeni Android 11 ve One UI 3.1 güncellemesini sunmayı başarmıştı. Şirket bununla birlikte aylık güvenlik yamalarını da göndermeye devam ediyor. Bilindiği üzere Nisan, Mayıs, Haziran güvenlik yamalarını ilk sunan marka Samsung olmuştu. Bugün ise firma akıllı telefonlarının yanı sıra tablet bilgisayar modellerini de güncellemeye devam ettiğini kanıtladı.

Şirket bugün Galaxy Tab A 8.0 için yeni Android 11 ve One UI 3.1 güncellemesini göndermeye başladı. Yaklaşık 350 civarında akıllı telefon ve tableti güncelleyen firma, en son gönderdiği bu cihazıyla birlikte güncelleme politikasında bir devrim yapıyor. S Pen destekli Galaxy Tab A 8.0 için sunulan yeni güncellemeyle birlikte cihazın yazılım yapısı genel itibariyle değişiyor.





P205DXU5CUE3 sürüm numarasıyla Şili ve Filipinlerde sunulan güncelleme ilerleyen günlerde teknik bir aksaklık olmazsa daha fazla küresel pazara yayılacaktır. Eğer bir Galaxy Tab A 8.0 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Yeni güncellemeyle birlikte cihaz, yeni kullanıcı arayüzüne, sohbet balonlarına, tek seferlik izinlere, otomatik izin sırlamaya, iyileştirilmiş stok uygulamalara, geliştirilmiş Samsung İnternet ve Klavye’ye kavuşuyor.

Ayrıca şirketin bu güncellemeyle birlikte cihazın S Pen performansınıda iyileştirdiği ortaya çıktı. 1.6 GB boyutunda olan bu yeni güncelleme içerisinde aynı zamanda Mayıs 2021 güvenlik yamasını da barındırıyor. Bu yama sayesinde cihazın hem Android hem de kullanıcı arayüzünde meydana gelen tüm güvenlik açıkları kapatılmış oluyor.