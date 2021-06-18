Galaxy Tab A7 Lite ve Galaxy Tab S7 FE Satışa Sunuldu!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bu yıl daha çok akıllı telefonları ile gündeme geldi. Şirket yılın başından beri sunduğu akıllı telefonlarının yanı sıra şimdiler de pandemi dolayısıyla artan tablet pazarına yönelik modellerini piyasaya sunmaya başlıyor.

Şirketin şuan da Hindistan pazarında satışa çıkardığı Galaxy Tab A7 Lite ve Galaxy Tab S7 FE‘yi yakında ülkemizde de görmemiz yüksek ihtimaller arasında yer alıyor. Tabi tablet şuan da Hindistan dışında bazı Avrupa ülkelerinde ve Güney Kore’de satın alınabiliyor. Ancak bugün ki haberde yeni tabletin Hindistan pazarında satışa sunulduğu bildiriliyor.

Yeni Galaxy Tab A7 Lite‘a baktığımızda cihazın Wi-Fi versiyonu 160 dolar, LTE versiyonu ise 200 dolar fiyat etiketine sahip. Yeni tablet bilgisayar sadece 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip bunun dışında bir başka depolama alanı seçeneği bulunmuyor. Ayrıca tablet Gri, Gümüş olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Galaxy Tab S7 FE ise, 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı ile birlikte 600 dolar, cihazın 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama versiyonu ise 700 dolar fiyat etiketiyle birlikte satışa çıkıyor. Her iki versiyonda da yerleşik şekilde gelen LTE bağlantısının yanında yeni tablet bilgisayar Mystic Siyah, Mystic Yeşil, Mystic Pembe ve Mystic Gümüş renk seçenekleriyle birlikte geliyor. Her iki yeni tablet bilgisayarda 23 Haziran 2021 tarihinde satışa sunulacak.