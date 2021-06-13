Galaxy Tab A7, Mayıs 2021 Güncellemesini Aldı!

Bilindiği üzere Samsung, aylık güvenlik yaması güncellemesini birçok cihazına göndermeye devam ediyor. Şirket genellikle daha çok modele sahip olduğu akıllı telefonlarına hız kesmeden yolladığı aylık yamaları şimdi de yeni bir tablet modeline göndermeye başladı. Galaxy Tab A7‘ye gönderilen yeni Mayıs 2021 güvenlik yaması sayesinde cihazın hem Android hem de kullanıcı arayüzünde meydana gelen bütün güvenlik açıkları kapatılmış oluyor.

Şirket Covid-19 salgınıyla ortaya çıkan pandemi döneminde insanların evden çalıştığı ve eğitim gördüğü bir dönemde Galaxy Tab A7 modelinin satışlarını arttırmış ve büyük bir başarı elde etmişti. Bunun üzerine firma daha fazla satış yapmak ve kullanıcıya erişmek için bu modelin bir de Galaxy Tab A7 Lite adında versiyonunu da geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürmüştü. Birkaç hafta sonrada bu Lite modeline de yeni bir güvenlik yaması güncellemesi gelmesi bekleniyor.

T505XXU3BUF2 sürüm numarasıyla Galaxy Tab A7‘nin (SM-T505) LTE versiyonuna sunulan güncelleme şuan da Avusturya, Baltık Ülkeleri, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Güneydoğu Avrupa, İspanya, İsviçre, Hollanda, Birleşik Krallık gibi ülkelere sunulmuş durumda.

Eğer bu ülkelerde yaşayan ve Galaxy Tab A7 kullanan bir kullanıcıysanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Bu güncellemenin ülkemize de gelecek haftalarda gönderilmesi bekleniyor.

Galaxy Tab A7, 2020 yılında Android 10 ile piyasaya sürülmüştü ve iki ay önce yeni Android 11 güncellemesine kavuşmuştu.