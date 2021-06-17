Galaxy Tab Active Pro, Mayıs 2021 Güncellemesini Aldı!

Bilindiği üzere Samsung, güncelleme konusunda artık hız kesmeden yoluna gidiyor. Şirket Nisan, Mayıs ve Haziran 2021 güvenlik yamalarını sunan ilk marka olmuştu. Ayrıca Haziran 2021 güvenlik yamasını henüz 2 haftada 100’den fazla cihazına sunmayı başardı. Güncelleme politikasında yaşanan bu değişiklik şirkete olumlu dönüşler sağladı.

Bugün bu yamalardan bir tanesi olan Mayıs 2021 güvenlik güncellemesi Galaxy Tab Active Pro için sunulmaya başladı. Şirket akıllı telefonlarının yanı sıra tablet bilgisayar modellerini de güncellemeyi ihmal etmiyor. Yeni güncelleme ile birlikte Galaxy Tab Active Pro‘nun içerisinde meydana gelen tüm güvenlik açıkları kapatılıyor ve cihazın genel güvenlik arttırılıyor. Güncelleme aynı zamanda hata düzeltmelerini de beraberinde getiriyor.

Üç aylık yazılım güncelleme takviminde yer alan Galaxy Tab Active Pro‘nun LTE modeline bugün Kolombiya bölgesinde Mayıs 2021 güvenlik yaması gönderilmeye başladı. T545XXU3BUD3_B2BF sürüm numarasıyla gelen güncelleme, ilerleyen günlerde daha fazla küresel pazara yayılacaktır.

Eğer bir Galaxy Tab Active Pro kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Yeni güncelleme cihazın güvenliğini arttırmanın yanında Google‘den ve Samsung‘tan oluşan 19 hata düzeltmesini de içeriyor. Ayrıca iyileştirilen stok uygulamalar sayesinde cihazın genel performansı arttırılmış oluyor.

Galaxy Tab Active Pro, 2019 yılında Android 9 Pie ile satışa çıkmıştı. Daha sonra geçtiğimiz yılın ortalarında en son Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemesini alan cihaz, bir sonraki yama güncellemesini Ekim 2021‘den sonra almaya başlayacak.