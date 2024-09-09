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Güney Koreli dev teknoloji şirketi Samsung yeni amiral gemisi tabletleri yakında piyasaya sunulacak. Tabletlerin Ekim ayında kullanıcıyla buluşması bekleniyor. Samsung üst segment tablet modelleri özellikleri hakkında henüz çok fazla bir detay ortaya çıkmasa da fiyatlandırmanın nasıl olacağına ilişkin ayrıntılar sızdırıldı. Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra fiyatı belli oldu, işte ayrıntılar…

Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung 2024’ün Ekim ayında yeni tabletlerini kullanıcıya sunacak. Bu kapsamda Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra heyecanla bekleniyor. Samsung amiral gemisi tabletlerin henüz pek fazla özelliği ortaya çıkmasa da fiyatları ortaya çıktı. Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra fiyatları depolama alanı büyüklüğüne göre ve Wi-Fi ile 5G bağlantı opsiyonuna göre değişecek.

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Samsung amiral gemisi tabletlerin fiyatları 1260 Euro seviyelerinden başlıyor ve en pahalı model ise 2116 Euro civarında. Bahse konu fiyatlar İsviçre fiyatları olarak ortaya çıktı ancak Avrupa’da fiyatların aşağı yukarı bu civarlarda olması bekleniyor. Aşağıda tabletlerin sızdırılan fiyatlarını listeledik, bu fiyatların yaklaşık değerler olduğunu hatırlatalım…

Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fi fiyatı:

12 GB RAM + 256 GB: 1260 Euro

12 GB RAM + 512 GB: 1390 Euro

Galaxy Tab S10 Plus 5G fiyatı:

12 GB RAM + 256 GB: 1410 Euro

12 GB RAM + 512 GB: 1517 Euro

Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi fiyatı:

12 GB RAM + 256 GB: 1496 Euro

12 GB RAM + 512 GB: 1624 Euro

16 GB RAM + 1 TB: 1956 Euro

Galaxy Tab S10 Ultra 5G fiyatı:

12 GB RAM + 256 GB: 1657 Euro

12 GB RAM + 512 GB: 1785 Euro

16 GB RAM + 1 TB: 2116 Euro

Samsung Yeni Amiral Gemisi Tabletlerin Beklenen Özellikleri

Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra özellikleri henüz deklare edilmedi ancak bazı özellikleri ortaya çıktı. Tabletler 256 ve 512 GB2lık depolama alanı opsiyonları ile gelecek; Ultra modelinde 1 TB’lık seçenek de yer alacak. RAM kısmında ise 12 GB ve 16 GB’lık seçenekler mevcut.

Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra amiral gemisi tabletlerin işlemci kısmında MediaTek’in Dimensity 9300+ SoC yonga setinin yer alması bekleniyor. Bu işlemci ile de cihazların son derece güçlü olacağını söylemek mümkün. Cihazlar hakkında şimdilik ortaya çıkan detaylar bu kadar. Samsung tabletlerin tüm özellikleri açıklandığında biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.