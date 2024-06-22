Galaxy Tab S10 Ultra’nın Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı!

Samsung’un yeni tabletine dair söylentiler devam ederken bugün tabletin yüksek çözünürlüklü görselleri gün yüzüne çıktı. Ayrıca tabletin özelliklerine dair detaylar da ortaya çıktı ve önceki nesil S9 serisinin de üstünde birkaç farklılığı olacağını gözler önüne seriyor.

Galaxy Tab S9 Ultra, 14,6 inçlik geniş ekran boyutuyla resmi olarak 2023 yılında piyasaya sürüldü. Yeni Galaxy Tab S10 Ultra’nın da aynı geleneği sürdürmesi bekleniyor. Tabletlerin model numaraları, One UI testi ve Galaxy Tab S10 Plus’ın MediaTek Dimensity 9300 tarafından destekleneceği ortaya çıktı.

Bu, ilk kez bir Samsung amiral gemisi cihazının MediaTek işlemci tarafından çalıştırılacağı anlamına geliyor. Bu sadece MediaTek’in Dimensity serisindeki olağanüstü başarısını temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekte MediaTek işlemcili daha fazla modelin de çıkacağını gösteriyor. Galaxy Tab S10 Ultra’nın işlemcisi henüz bilinmiyor ancak Samsung’un bu cihazda hangi işlemciyi kullanacağı konusunda hâlâ kararsız olduğu söyleniyor.

Sızan görseller Galaxy Tab S10 Ultra’ya ait. Önceki nesil Galaxy Tab S9 Ultra ile olan benzerliği oldukça belirgin. Boyut açısından her iki cihaz da temelde benzer. Galaxy Tab S10 Ultra, 326,4 x 208,6 x 5,45 mm boyutlarıyla 0,05 mm daha ince olan Tab S9 Ultra’dan çok da farklı değil. Galaxy Tab S10 serisinin Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.