Galaxy Tab S5e, Nisan 2021 Güncellemesini Almaya Başladı!

Kore’li dev Samsung, değiştirdiği güncelleme politikasıyla birlikte birçok cihazını güncellemeye devam ediyor. Şirket bilindiği üzere Nisan 2021 güvenlik yamasını Android pazarında ilk sunan firma olmuştu. Böylece güncellemeyi daha fazla genişleten şirket birçok eski veya yeni akıllı cihazına güncelleme göndermişti.

Bugün ise Galaxy Tab S5e için sunulan güncelleme, şirketin akıllı telefonlardan sonra tablet bilgisayarlarını da unutmadığını ortaya koyuyor. Şuan için Galaxy Tab S5e‘nin LTE versiyonu için sunulan güncellemenin ilerleyen günlerde hem daha fazla pazara hem de 5G versiyonunu da sunulması bekleniyor.

Yeni Nisan 2021 güvenlik güncellemesi Galaxy Tab S5e için şuanda Brezilya ve Meksika bölgelerine sunulduğu biliniyor. T725XXS2CUD1 sürüm numarasıyla gelen güncelleme içerisinde Nisan 2021 güvenlik yamasını bulunduruyor. Android 10’a dayanan güncelleme içerisinde aynı zamanda Google‘dan oluşan 30 hata düzeltmesini ve Samsung‘tan oluşan 21 iyileştirmeyi de beraberinde getiriyor.

Ayrıca cihazda hem Android hem de One UI arayüzünde meydana gelen birçok güvenlik açığı da kapatılmış durumda. Güncelleme aynı zamanda birçok iyileştirmeyi de barındırıyor. Eğer sizde bir Galaxy Tab S5e kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.