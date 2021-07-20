Galaxy Unpacked, Etkinlik Teaser’ı Ortaya Çıktı!

Güney Kore’li dev Samsung, şu sıralar yeni Temmuz yamasını cihazlarına göndermekle meşgul gibi görünüyorsa olsa da şirket öte yandan yeni Galaxy Unpacked etkinliğine hazırlanıyor. 11 Ağustos’ta gerçekleşmesi beklenen yeni etkinlikte birçok yeni modelde ortaya çıkacak.

Bugün ise şirketin Galaxy Unpacked etkinliğine dair bir teaser görüntüsü yayınlandı. Bir ışık parıltısı olan resimde daha fazla detay paylaşılmamış durumda. Şirket etkinlik içerisinde yeni katlanabilir akıllı telefon modelleri ve yeni kablosuz kulaklığını gün yüzüne çıkaracak.

Bu etkinlikte karşımıza çıkması beklenen ilk akıllı telefon yeni katlanabilir Galaxy Z Flip 3 olacaktır. Bu modelin birçok sızıntı daha önceden pek çok defa yapılmıştı. Bu nedenle cihazın bir önceki nesile göre daha ince ve kısa bir kasa yapısıyla geleceği tahmin ediliyor.

Buna ek olarak firmanın ikinci katlanabilir modeli Galaxy Z Fold 3‘ün de bu etkinlikte gösterilmesi bekleniyor. Yenilenmiş bir tasarım ile gelecek olan Z Fold 3, dahili ekranın altında bir selfie kamera barındıracak.

Akıllı telefonların yanı sıra şirket bir de yeni kablosuz kulaklığını da tanıtabilir. Yeni kablosuz kulaklık Galaxy Buds 2 TWS olarak karşımıza çıkacak. En son olarak ise etkinlikte yeni Galaxy Watch 4 olmak üzere dört farklı giyilebilir cihazında gün yüzüne çıkacağı bildiriliyor.