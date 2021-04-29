Galaxy Watch Active ve Watch Active 2 Yeni Güncelleme Aldı!

Bilindiği üzere Samsung, güncelleme politikasında köklü bir değişikliğe giderek birçok akıllı cihazını güncellemeye devam ediyor. Şirket orta segment ve giriş seviyesi akıllı telefonlarının yanı sıra bir de tablet bilgisayarlarını güncelliyordu. Ancak şirket sadece akıllı telefon ve tabletlerine değil aynı zamanda akıllı saatlerini de güncellemeyi ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz hafta şu haberimizde de sizlerle Galaxy Watch ve Watch 3 akıllı saatlerine gönderilen güncellemenin detaylarını paylaşmıştık. Bugün ise firma hız kesmeden Galaxy Watch Active ve Watch Active 2 akıllı saatlerine de güncelleme sunmaya başladı. Yeni güncellemeyle birlikte iki cihazında mesajlaşma uygulamasının kararlılığı ve Wi-Fi bağlantısını iyileştiriyor.

Galaxy Watch Active ve Watch Active 2 için güncelleme Avusturya, Brezilya, Almanya ve Güney Kore bölgelerine gönderilmiş durumda. Eğer yazılımsal bir sorun olmazsa güncelleme ilerleyen günlerde daha fazla bölgeye yayılacaktır. Bununla birlikte Galaxy Watch Active için R820XXU1DUD1 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, Active 2 için ise R500XXU1FUD1 sürüm numarasıyla geliyor.

Her iki cihaz içinde güncellemenin boyutu 35 MB olarak belirlenmiş. Eğer bu iki akıllı saatten birisini kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Şirket bu güncelleme politikasıyla devam ederse kullanıcılardan oldukça fazla olumlu geri dönüş alacak gibi gözüküyor.