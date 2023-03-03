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Garmin Forerunner 265 & Forerunner 265S Saatler Satışa Çıktı!

Forerunner 265 serisinde hassas konumlandırma için çoklu GNSS bağlantısı desteklenirken, kalp atış hızı ve kan oksijen izleme özelliği de var. Garmin Forerunner 265S, akıllı saat modunda 15 güne kadar pil ömrüne sahipken, Forerunner 265 13 güne kadar pil ömrü sunuyor. GPS kullanırken veya ağır modda pil ömrü önemli ölçüde azalıyor. Her iki modelin fiyatı ise 499 dolardan başlıyor.

Ayşen Sıla

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Garmin Forerunner 265 serisi bugün piyasaya çıktı. Orta sınıf akıllı saat serisindeki iki model, Forerunner 265 ve Forerunner 265S adını taşıyor ve her ikisi de AMOLED ekranlarla birlikte geliyor. İki boyutta ve çoklu renk kombinasyonlarında mevcut olacaklar.

Forerunner 265, 46 mm kasaya ve 416 x 416 piksel çözünürlüğe sahip 1,3 inç AMOLED ekranla geliyor. Forerunner 265S, 1,1 inç, 360 x 360 piksel AMOLED ekrana sahip 42 mm boyutunda. Her iki akıllı saat de yerleşik dokunmatik ekranlara ve Corning Gorilla Glass 3 korumasına sahip.

Her iki modelde de 8 GB’a kadar depolama alanı mevcut ve benzer bir sensör desteği var. Forerunner 265 serisinde hassas konumlandırma için çoklu GNSS bağlantısı desteklenirken, kalp atış hızı ve kan oksijen izleme özelliği de var.

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Forerunner 265 serisindeki önceden yüklenmiş yazılım, çeşitli egzersiz modlarına ve akıllı bildirimlere erişim sağlıyor ve Connect IQ Store ve Garmin Pay destekleniyor. Yeni Forerunner 265 modelleri, varsayılan olarak müzik çalmayı destekliyor.

Garmin Forerunner 265S, akıllı saat modunda 15 güne kadar pil ömrüne sahipken, Forerunner 265 13 güne kadar pil ömrü sunuyor. GPS kullanırken veya ağır modda pil ömrü önemli ölçüde azalıyor. Her iki modelin fiyatı ise 499 dolardan başlıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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