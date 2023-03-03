Garmin Forerunner 965 Akıllı Saat Görücüye Çıktı!

Garmin Forerunner 965, nihayet piyasaya çıktı. Akıllı saat 46 mm kasaya ve 1,4 inç AMOLED ekrana sahip. Daha parlak bir çözünürlükle AMOLED için önceki MIP panelini ortadan kaldırıyor. Ancak Garmin Forerunner, öncekinden daha yüksek bir lansman fiyatıyla geliyor.

Forerunner 965, 32 GB depolama ve 454 x 454 piksel ekran çözünürlüğü vaat ediyor. AMOLED ekran, önceki modellerdeki MIP ekranlarından daha parlak ve daha canlı. Akıllı saat ayrıca her zaman ekranda işlevini destekliyor ve akıllı saat modunu kullanarak 23 güne kadar pil ömrü vaat ediyor.

Pil ömrü, tüm GNSS sistemleri aktif olduğunda yaklaşık 8,5 saate düşüyor. Bununla birlikte, Forerunner 965’in pil ömrü, yeni piyasaya sürülen Forerunner 265 serisinden 1,4 kat daha iyi.

Garmin Forerunner 965, Forerunner 265 ve Forerunner 265S ile benzer özelliklere ve işlevselliğe sahip. Çeşitli konumlandırma sistemleriyle birlikte bir dizi sağlık ve kondisyon sensörü sunuyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli spor modları da var ve geniş depolama alanı, daha fazla işlevsellik sağlıyor.

Garmin Forerunner 965’i 599,99 dolar başlangıç ​​fiyatıyla şuan sipariş edebilirsiniz. Kaplamalar ve saat kayışı açısından üç renk kombinasyonuyla geliyor. Kaplamalar, sarı bir saat kayışı ile beyaz veya siyah renk seçenekleri sunuyor. Tüm renk çeşitleri 22 mm saat kayışlarıyla birlikte geliyor. Parlak ve 1,4 inç AMOLED ekranıyla birleşen 46 mm kasası, Forerunner 965’i ​​yeni Garmin tekliflerinin başına koyuyor.