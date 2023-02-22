Garmin Forerunner 965 Saat Satışa Çıkmaya Hazırlanıyor!

Henüz piyasaya sürülmemiş olan Garmin Forerunner 965 akıllı saat, markanın en iyi üst düzey ürünlerinden biri olabilir. Büyük bir AMOLED ekrana sahip ancak adının henüz resmi olmadığı da tahmin ediliyor.

Akıllı saat, Vietnamlı bir satıcı tarafından ortaya çıkarıldı. Muhtelemen yanlışlıkla olduğu için kısa sürede yayından kalktı. Garmin, akıllı saat serisinde brüt satışlara devam ediyor ve endüstri liderleri Apple ve Samsung‘a rakip oluyor.

Akıllı saatin iddia edilen adı, 2022’de piyasaya sürülen Garmin Forerunner 955’i takip ediyor. Yeni akıllı saat, öncekinden daha büyük bir AMOLED ekrana sahip olacak. Forerunner 955’ten 416 x 416 piksel daha yüksek ekran çözünürlüğüne sahip.

Sızdırılan teknik özelliklere göre Forerunner 965 de önceki model gibi 1.4 inç ekrana sahip olacak. Yeni Garmin akıllı saat, Forerunner 955’ten daha düşük pil kapasitesiyle gelecek.

Önceki model akıllı saat modunda 15 günlük pil ömrüne sahipken, yeni model bunu 23 güne çıkarıyor. Ancak, GPS etkinleştirildiğinde, Forerunner 965, Forerunner 955’in 42 saatine kıyasla 31 saat daha kısa pil ömrüne sahip olacağı söyleniyor.