Garmin Forerunner Akıllı Saatlerini Satışa Sundu!

Garmin, Forerunner serisi altında resmi olarak iki yeni akıllı saati piyasaya sürdü. Modeller Garmin Forerunner 55 ve Forerunner 945 LTE olarak adlandırılıyor. Forerunner 55, normal bir akıllı saatte bulacağınız özelliklerle donatılmış, giriş seviyesi bir akıllı saat diyebiliriz. Öte yandan Forerunner 945 LTE, fitness tutkunları için tasarlanmış.

Garmin Forerunner 945 LTE, adından da anlaşılacağı gibi, LTE desteği ile birlikte geliyor; bu, internete bağlanmak için eşlik eden bir akıllı telefona ihtiyacınız olmadığı anlamına geliyor. Ancak, internete erişebilmek için bir abonelik planına ihtiyacınız olacak.

Saat ayrıca LiveTrack olarak bilinen bir özellikle birlikte geliyor ve kullanıcıların koşularının veya sürüşlerinin gerçek zamanlı konumunu ve rotasını aile ve arkadaşlarla, hızınızı ve kilometrenizi paylaşmalarına olanak tanıyor. Bu özellik ayrıca kullanıcının sesli mesajların yanı sıra SMS mesajları almasına da izin veriyor.

En önemlisi Forerunner 945 LTE, olay algılama ve yardım özelliklerine sahip olduğu için bir olay algılandığında kullanıcının acil durum irtibat kişilerine anında mesaj gönderme yeteneğine sahip. Kullanıcının adını ve konumunu, daha sonra acil servislerle iletişime geçebilecek özel bir 7/24 izleme ve yanıt ekibiyle otomatik olarak paylaşabilen bir Assistance plus seçeneği bulunuyor.

Akıllı saat ayrıca ayrıntılı eğitim verilerinin yanı sıra performans izleme ve aktivite takibi de sağlıyor. Ayrıca Garmin Pay, müzik depolama ve bağlı bir telefondan bildirimler gibi Garmin akıllı saatlerinde bulunan olağan özellikleri de sunuyor.

Pil ömrüne gelince Garmin, akıllı saat modunda kullanıldığında Forerunner 945 LTE pilinin iki haftaya kadar dayanacağını söylüyor. Ancak, GPS açıkken veya LTE üzerinden müzik dinlerken ve LiveTrack özelliğini kullanırken pil ömrü yalnızca yedi saate düşüyor. Forerunner 945 LTE’nin fiyatı 650 dolar olarak belirlendi.

Forerunner 55, kullanıcının sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan çeşitli özelliklerle birlikte geliyor. Bunlar, yerleşik hatırlatıcıları, solunum hızı izlemeyi, hidrasyon izlemeyi ve adet ve hamilelik izlemeyi içeriyor. Akıllı saat ayrıca koşucular için zaman, mesafe, hız ve tempo takibinin yanı sıra kalp atış hızı takibi ile birlikte geliyor.

Saat ayrıca konumunuzu içeren bir mesajı seçilen kişilerle paylaşma yeteneği gibi çeşitli güvenlik özellikleri sunuyorr. Kullanıcılar ayrıca günlük önerilen egzersiz programlarına ve Garmin Coach’a erişebiliyorlar. Saatin fiyatı 200 dolar olarak belirlendi.