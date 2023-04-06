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Gece Görüş Özellikli Ultra Monoküler Kamera Satışa Çıktı!

Douvox Ultra, 5 kata kadar optik ve 10 kata kadar dijital yakınlaştırma sunan yerleşik f/1.2 diyafram açıklığına sahip. Şirket, merceğin 1.500 metre uzaklıktaki bir öznenin giydiği giysinin rengini tespit edebildiğini iddia ediyor. Orijinal fiyatı 399 dolar olan kameranın ilk teslimatları Haziran 2023'te yapılacak. Super Early Bird kampanyası ile 129 dolar satın alınabilecek.

Ayşen Sıla

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duovox-ultra

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Douvox, Douvox Ultra gece görüş kamerası için bir kampanya başlattı. Bu, Mate Pro Gece Görüş kamerasının başarıyla piyasaya sürülmesinden neredeyse bir yıl sonra geliyor. Douvox Ultra, görüntü ve kayıt özelliklerine sahip ve pratik olarak karanlıkta çalışabiliyor. Yeni monoküler kamera, tam renkli FHD video ile 5 MP Sony Starvis yüksek hassasiyetli CMOS görüntü sensörü kullanıyor. 0,001 lux’e kadar son derece düşük ışık senaryolarında çalışabiliyor.

Kamera tek elle kullanılmak üzere tasarlanmış ve 850nm kızılötesi aydınlatıcı ile donatılmış. Kamera, son derece karanlık durumlarda 500 metreye kadar bir öznenin net bir görüntüsünü sağlayabilir. Bununla birlikte, kameradan gelen kızılötesi fotoğraflar tek renkli. Kamera düğmeleriyle kontrol edilebilen 7 yerleşik kızılötesi mod var.

Kamera, 128 GB microSD kartı sayesinde 1.000 adede kadar görüntü (JPEG) ve 120 dakikaya kadar FHD video (AVI formatı) tutabiliyor. Kamera, tam şarjla 10 saate kadar kullanım sağlayan 4.000 mAh pile sahip.

duovox-ultra

Douvox Ultra, 5 kata kadar optik ve 10 kata kadar dijital yakınlaştırma sunan yerleşik f/1.2 diyafram açıklığına sahip. Şirket, merceğin 1.500 metre uzaklıktaki bir öznenin giydiği giysinin rengini tespit edebildiğini iddia ediyor.

Douvox Ultra’nın en önemli özelliği, vahşi yaşamı uzaktan tespit etmede çok güçlü olabilmesi diyebiliriz. Karanlıkta yaban hayatı aktivitesini tespit etme yeteneği, yeni kameranın en önemli noktalarından biri. Kamera hafif ve kolayca bir cebe sığdırılabiliyor. 2 inç TFT ekrana sahip ve su geçirmezlik açısından IPX4 olarak derecelendirilmiş.

Orijinal fiyatı 399 dolar olan kameranın ilk teslimatları Haziran 2023’te yapılacak. Super Early Bird kampanyası ile 129 dolar satın alınabilecek.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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