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Gelecekteki Apple Watch Modellerine Terleme Sensörü Gelebilir

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
18 Şubat 2024
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Gelecekteki Apple Watch Modellerine Terleme Sensörü Gelebilir

Apple’ın gelecekteki Apple Watch modellerine, egzersiz sırasında ter kaybını izlemek için terleme sensörü görevi gören elektrotlar yerleştirmek istediği bildiriliyor. Pek çok patent asla gün ışığına çıkmasa da, bu, özellikle diğer akıllı saatlerde uygulandığında hem sıradan hem de ciddi sporcuların takdir edeceği bir patenttir.

Gelecekteki Apple Watch Modellerine Terleme Sensörü Gelebilir

Apple yeni bir patent başvurusunda bulundu

15 Şubat’ta verilen “Ter Ölçümü Özelliğine Sahip Giyilebilir Cihazlar” patenti, hem EKG hem de terleme okumaları için bir dizi elektrotun Apple Watch sensör dizisine nasıl hibrit sensör olarak yerleştirileceğini gösteriyor. Patentli olarak Apple, patenti ilk fark eden kişi oldu.

Teorik olarak, gelecekteki bir Apple Watch Ultra, bir kullanıcının tahmini ter oranını, diğer bir deyişle belirli bir zaman aralığında kaybedilen sıvı miktarının ölçüsünü hesaplayacaktır. Saat bu verileri işleyecek ve kullanıcıya saat başına veya toplamda kaybedilen ortalama sıvı onsunu gösteriyor.

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