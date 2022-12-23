General Mobile GM 22 Plus İnceleme

General Mobile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, 2022 model ürün serisi içinde üç akıllı telefona yer veriyor. GM 22 Plus, bu üçlü içinde ortanca model niteliğini taşıyor. Her ne kadar GM 22 Pro ile karşılaştırıldığında ana kamera ve diğer bazı unsurlar açısından aşağıda olsa da, sahip olduğu büyük ve Full HD+ çözünürlüklü ekran, 6000 mAh kapasiteli pili ve bunun yanı sıra çekici görünen tasarımı ile ucuz fiyatının hakkını veriyor.

Tasarım

GM 22 Plus’ın Pro modelinden fark yarattığını söyleyerek başlayabiliriz. Pro model malzeme kalitesi açısından daha iyi bir modeldi. GM 22 Plus ise, GM 22 modeline yakın bir görüntü çiziyor. Telefonun arkası plastik malzemeye sahip. Kenar çerçeveler de plastik, fakat metal görünüm kazandırılmış. Bu haliyle iyi görünüyor.

Telefonun kalınlığı 9 mm olurken, arkada kenarlara doğru kavisli yapı korunmuş. Böylece kavradığınızda elinizden kaymıyor. Yine arkada parmak izi sensörü yer alıyor, kenarda da 3’lü kamera kurulumu yer alıyor.

Ses ve güç butonları sağ kenarda, SIM kart ve microSD kart çekmecesi ise sol kenarda. microSD kart yoluyla telefonun hafızasını 256 GB daha artırabiliyorsunuz. Telefonun 128 GB dahili hafızaya sahip olduğunu da bu noktada söyleyelim. Alt kenarda da kulaklık, USB-C bağlantı noktası ve hoparlör var.

Ekran

General Mobile GM 22 Plus’ın ekranı da tıpkı Pro modeli ile aynı; 6.78 inç büyüklüğünde. Ekran çözünürlüğü 1080×2460 piksel olurken, panel olarak da IPS LCD kullanılmış. Bu ekran 396 ppi piksel yoğunluğu ve 420 nit parlaklık değerlerine sahip. Güzel görüntüler veriyor. Boyutu da multimedya kullanımları açısından gayet elverişli. Ekran dış kullanımlarda parlak bir görüntü sunuyor. Renk doygunluğu da IPS panelin avantajından yararlanıyor. Bu sınıf bir telefon için ekranını gayet beğendiğimizi söyleyebiliriz. Tercih edenler ekranın sunduğu görüntüden memnun kalacaklardır.

Teknik Özellikler

6.78 inçlik Full HD+ ekran

Helio G80 yonga seti

4GB LPDDR4X RAM

128GB UFS 2.1 kapasite

48MP+5MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

6000mAh kapasiteli batarya

Performans ve Donanım

Telefonun teknik özelliklerine geldiğimizde burada Pro modelinden ayrıldığını görüyoruz. Bu telefonda işlemci olarak MediaTek Helio G80 kullanılıyor. 2.0 GHz frekansında çalışan 8 çekirdekli bir işlemci olan Helio G80, bu sınıf telefonlar için ideal bir yonga seti. Helio G80, Cortex A55 çekirdeklerinin maksimum CPU ve GPU frekansında hafif bir yükseliş sunarken, telefonda bulunan 4 GB RAM de ona eşlik ediyor. RAM kapasitesi Pro modelinde 8 GB’tı, bu modelde ise yarı yarıya düşürülmüş durumda. Performans olarak ise orta seviye kullanımlar için uygun.

Arayüzde gecikme ile karşılaşmamakla birlikte, web sayfalarında dolaşım ya da uygulamalarda sorun yaşamıyorsunuz. PUBG’de de akıcı bir deneyim elde etmek mümkün. Ancak tabii ki daha yüksek grafikli oyunlarda yüksek performans alamayabilirsiniz. O anlamda GM 22 Plus’ın orta seviyeli fiyat/performans odaklı bir modelden alabileceğiniz ölçüde bir beklenti içine girmek gerek.

Telefonda Android 11 işletim sistemi yer alıyor. Görünüm olarak saf Android’e yakın bulduğumuzu söyleyebiliriz. İşletim sisteminden sade bir arayüz beklentisi olanlar seveceklerdir. Kullanımı kolay, arayüzler arası geçiş oldukça hızlı.

Kamera

General Mobile GM 22 Plus’ın arkada 3 kamerası yer alıyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde. GM 22 Pro’da 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera vardı. Ancak GM 22 Plus’ta da 108 MP çekim modu yer alıyor. Yani fotoğraflar yazılım yoluyla 108 MP’e çıkartılabiliyor ve bunun neticesinde de 48 MP’e kıyasla daha detaylı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunun dışında yapay zeka desteğinden de kameralarda faydalanabiliyorsunuz. Bunun için arayüzden AI modunu açmanız yeterli olacak.

Telefonun diğer kameraları da 5 MP ultra geniş açılı çekimler yapan ve portre çekimlerinde alan derinliği sağlayan 2 MP derinlik kamerası şeklinde yer alıyor. Geniş açılı kamera ile 115 dereceye kadar geniş açılı çekimler yapabiliyorsunuz. Ayrıca ana kamerayla da 4x’e kadar zoom imkanı mevcut durumda.

Telefonun arka kamera performansı yine sınıfı için gayet memnun edici sonuçlar veriyor. Özellikle iyi ışık koşullarında etkileyici fotoğraflar çekebilen telefon, ters ışıkta da iyi sonuçlar elde edebiliyor. Düşük ışık konusu ise pek etkileyici değil. Telefonda gece modu var ancak bu modda yapacağınız çekimlerde detay kayıplarıyla karşılaşıyorsunuz.

Telefonda yer alan ön kamera ise 8 MP ölçüsünde. Bu kamera iyi ışık koşullarında tatmin edici güzel fotoğraflar çekebiliyor. Yetersiz ışık koşullarında ise ekran flaşını açmak işinize yarayabiliyor. Bu arada telefonun ön ve arka kameralarıyla Full HD video kaydı yapabildiğinizi de söyleyelim.

Pil ve Şarj

GM 22 Plus’ın bataryası 6000 mAh. GM 22 Pro ve GM 22 modellerinde ise bu alan 5000 mAh şeklinde yer alıyor. Bu anlamda serinin en uzun ömürlü modelinin GM 22 Plus olduğunu söyleyebiliriz. Bu telefonla normal kullanımda çok rahat bir günü ve hatta diğer günü de çıkarabilirsiniz. Pil tasarrufu modunu kullanarak bu süreyi daha da uzatabilirsiniz.

Şarj konusu ise Pro’nun bir tık gerisinde. Pro modelinde 18W’lık şarj desteği vardı, bu modelde bu değer 15W. Bu adaptör ile telefonu yaklaşık 2 saat içinde tam kapasite şarj edebiliyorsunuz.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları Güzel ekran

Uzun pil ömrü

Uygun fiyat/performans 108 MP modu

Stereo hoparlör yok

Kamera gece çekimi

Ön kamera portre çekimi

Alınır Mı?

Sonuç olarak değerlendirecek olursak General Mobile GM 22 Plus, orta sınıfta şu an 3169 TL fiyatla satın alınabilecek iyi modellerden biri. Pro modeline göre yüksek çözünürlüklü ekrandan feragat edilmemiş olması, üzerine daha da geniş batarya ile daha uzun pil ömrünün sunulmuş olması telefonun en önemli artıları. Performansı da bu sınıf bir model için gayet tatmin edici. Kameraları ortalama sonuçlar üretiyor, ancak sosyal medya paylaşımları için memnun kalınacak ölçüde olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda son tahlilde Genera