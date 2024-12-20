ABD’li araştırma şirketi IDC (International Data Corporation) 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Giyilebilir teknoloji cihazlarına yönelik olan bu raporda Apple tahtından oldu ve Huawei’nin gerisinde kaldı. ABD ambargosuna rağmen muhteşem bir büyüme trendinde olan Huawei burada da yeni bir başarıya imza atarak giyilebilir teknoloji alanında zirveye oturdu. İşte IDC raporuna ilişkin detaylar…

Giyilebilir Teknoloji Alanında Huawei Zirveye Oturdu!

International Data Corporation global çapta giyilebilir teknoloji cihazlarına ilişkin verileri yayınladı. 2024 yılının üçüncü çeyreği için yayınlanan raporda akıllı saatler ve bileklikler ön plana çıktı. Giyilebilir teknoloji alanında küresel anlamda en büyük pay Apple’a aitti ancak yeni rapora göre işler değişti ve ABD kısıtlamaları altında faaliyetlerini sürdüren Huawei bir numara oldu.

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IDC’nin yayınladığı rapora göre özellikle bileğe takılan giyilebilir teknoloji ürünlerinde Çin en büyük pazar payına sahip ülke oldu. 2024 yılının ilk 3 çeyreğinde Çin’de 45,8 milyon sevkiyat gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20’yi aşkın artış yaşandığını gösteren bu rakam giyilebilir teknoloji pazarının büyümesine de önemli bir katkı sağladı.

Çin pazarında 2024’ün ilk 3 çeyreğinde 33 milyona yakın akıllı saat sevkiyatı gerçekleşti bu da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artış anlamına gelmekte. Global çapta ise 112 milyonu aşkın satış gerçekleşti. Bu da geçtiğimiz yıla göre yüzde 3,8 civarında bir gerileme olduğunun kanıtı. Giyilebilir teknoloji ürünlerinden bileklikte ise küresel çapta yüzde 12,7 oranında bir büyüme yaşandı ve toplam 26,8 milyon sevkiyat gerçekleştirildi. Bu alanda Çin’deki büyüme ise yüzde 23,6 seviyesinde oldu.

Huawei’den Büyük Başarı!

Huawei pek çok alanda olduğu gibi giyilebilir teknoloji alanında da önemli bir gelişme kaydetmiş durumda. Bu kapsamda markanın zirve yolculuğunda Watch GT5 ve GT5 Pro akıllı saatlerinin etkisi büyük. Bu iki cihazın yanı sıra Watch D2 modeli de yüksek sevkiyat rakamları ile ön plana çıktı.

Watch D2 bilindiği üzere tıbbi bir teknolojik ürün olarak da onay almış durumda. Pazarda pek çok markanın da oldukça fazla özelliğe sahip olan cihazları bulunuyor ve bunlarda sevkiyat rakamlarını artırmış durumda. Bunların sonucunda da Apple bu alandaki pazar payının bir kısmını kaybetti denilebilir. Xiaomi bilekliği Band 9 ve Samsung’un 7.nesil cihazları da pazardan önemli derecede pay alan cihazları diyebiliriz.