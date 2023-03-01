Gizemli Redmi Akıllı Saat Bugün Ortaya Çıktı!

Geçen yıl Aralık ayında Xiaomi, birçok cihazın yanı sıra Redmi Watch 3’ü tanıttı. Giyilebilir cihazın küresel lansmanı hakkında herhangi bir haber bulunmamakla birlikte, Güney Kore’nin NRRA sertifikasyon web sitesinde Xiaomi ortak markasından yeni bir akıllı saat tespit edildi. Liste, saatin tasarımına iyi bir göz atmamızı sağlıyor.

M2247W1 model numarasıyla Ulusal Radyo Araştırma Ajansı’nın (NRRA) Güney Kore web sitesinde gizemli bir Redmi saati ortaya çıktı. Aynı saat daha önce geçen ay da görüntülenmişti. Liste, dikdörtgen kadranlı ve silikon kayışlı giyilebilir bir cihazı gösteriyor. Görünüşe göre Bluetooth v5 desteği ile birlikte 2.87V Polimer Li-ion dahili bataryaya sahip.

Ajansın paylaştığı görseller, kimliği bilinmeyen Redmi saatin dikdörtgen kadranının geri çekilebilir, yani kayışlardan ayrılabileceğini gösteriyor. Şirket, görünümü değiştirmeniz için birden fazla kayış bile sağlayabiliyor.

Kadranın yan tarafında tek bir düğme görüyoruz. Alt kısımda ise kalp atış hızı sensörü ve şarj noktası yer alıyor. Giyilebilir cihazda mikrofon yok gibi görünüyor, bu da bir Bluetooth arama özelliği ile gelmeyeceğini gösteriyor.