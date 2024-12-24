Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Gizli Kamerası Olan Akıllı Saat Black Shark Watch X Pro Geliyor! Teknoloji Haberleri Gizli Kamerası Olan Akıllı Saat Black Shark Watch X Pro Geliyor! Emine Emre 6 Görüntüleme

Xiaomi’nin oyun odaklı telefonları için kurduğu markası olan Black Shark, bu alanda sunduğu yüksek performanslı cihazlarıyla oldukça beğenilmekte. Black Shark akıllı telefonların yanı sıra yeni bir akıllı saat modeli ile gündemde. Bu kapsamda gizli kamerası olan akıllı saat Black Shark Watch X Pro özellikleri tanıtıldı ve oldukça da ilgi çekti. İşte cihazın özellikleri ve fiyatı…

Gizli Kamerası Olan Akıllı Saat Black Shark Watch X Pro Özellikleri Belli Oldu!

Xiaomi’nin alt markalarından biri olan Black Shark, şimdiye dek oyun telefonları ile piyasada kendine önemli bir yer tutmuştu. Markanın oyun telefonları performans anlamında son derece güçlü ve oyun tutkunlarının oldukça beğendiği modeller olarak sektörde ön plana çıkmakta. Şimdi ise Black Shark telefon haricinde başka bir alana daha yöneldi; akıllı saat.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Black Shark yeni, gizli kamerası olan bir akıllı saat tanıttı; Black Shark Watch X Pro. Gizli kamera cihazın kurma koluna monte edilmiş ve 180 derece dönebilmekte. Sportif bir tasarıma sahip olan akıllı saat, 1,75 inçlik bir AMOLED panel ile gelmekte. 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip olan Watch X Pro ekranı 700 nit parlaklık seviyesi sunmakta.

Cihazda yer alan kameranın çözünürlüğü 2 MP olarak belirtilmekte. Bu kamera ile görüntülü görüşme, fotoğraf çekimi ve video çekimi yapılabilmekte. Bu özelliklerin yanı sıra Black Shark’ın bu üst seviye akıllı saatinde müzik çalma niteliği de bulunmakta.

Akıllı telefonda olduğu gibi akıllı saatte de Black Shark dayanıklılığı ve uzun pil ömrü ile ön plana çıkmakta. Bu kapsamda cihazda 900 mAh kapasiteli bir pil yer almakta ve tam dolu hali ile batarya 75 saate kadar kullanım sunmakta. Black Shark Watch X Pro, 4G LTE ve Wi-Fi bağlantı özelliklerine sahip. İşletim sistemi kısmına baktığımızda ise Android tabanlı standart Wear OS ara yüzünün yer almakta.

Fiyatı Ne Kadar?

Black Shark Watch X Pro oldukça uygun bir akıllı saat olarak satışa sunulmuş durumda. Tam bir fiyat performans ürünü olan saat 123 dolar seviyesinde bir etiket fiyatına sahip. Black Shark Watch X Pro özelliklerini kısaca listelemek gerekirse: