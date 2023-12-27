GOG Kış İndirimleri Kapsamında Lacuna Adlı Oyunu Ücretsiz Sunuyor

GOG, oyun severlere özel olarak düzenlediği 2023 Kış İndirimleri etkinliği kapsamında heyecan verici bir kampanya sunmaya devam ediyor. Platform, kullanıcılarına sunduğu avantajlarla dikkat çekerken, bu sefer Lacuna adlı oyunu ücretsiz olarak erişime açtı. Bilimkurgu ve dedektiflik temalarını başarıyla harmanlayan Lacuna, oyunculara sürükleyici bir hikaye sunuyor.

Lacuna bilimkurgu ve dedektiflik türlerini harmanlıyor

Oyun, DigiTales Interactive tarafından geliştirilmiş olup, oyuncuları Dedektif Neil Conrad’ın görev aldığı bir atmosferde ağırlıyor. Savaş öncesi dönemde geçen bir cinayeti çözmeye çalışan oyuncular, kararlarının hikayenin gelişimine etki ettiği bir deneyim yaşayacaklar. Steam platformunda “Çok Olumlu” değerlendirmeye sahip olan Lacuna, GOG kullanıcılarına 29 Aralık’a kadar ücretsiz olarak sunuluyor.

GOG’un bu kampanyası kapsamında Lacuna’yı elde etmek oldukça basittir. Oyunseverler, GOG’un resmi web sitesine giderek veya GOG Galaxy istemcisini kullanarak Lacuna’nın sayfasına erişebilirler. Ardından, oyunu sepete ekleyerek satın alma işlemi sırasında talep edilen e-posta adresine promosyon kodu gönderiliyor. Bu kodu kullanarak oyuncular, Lacuna’yı kendi kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebilecekler.