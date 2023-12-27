Ana SayfaTeknoloji HaberleriGOG Kış İndirimleri Kapsamında Lacuna Adlı Oyunu Ücretsiz Sunuyor

GOG Kış İndirimleri Kapsamında Lacuna Adlı Oyunu Ücretsiz Sunuyor

GOG, 2023 Kış İndirimleri sırasında ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Platform, şimdiye kadar üç oyunu ücretsiz olarak sunmasının ardından nihayet dördüncü ücretsiz oyunu olan Lacuna'yı kullanıcılara sundu.

Fatih Kuruçay

-

Okuma Süresi: Less than 1 dk.
0
GOG Kış İndirimleri Kapsamında Lacuna Adlı Oyunu Ücretsiz Sunuyor

Rockstar Games’in GTA V ve Gelecek Projeleri Sızdırıldı

Oyun endüstrisinin dev isimlerinden Rockstar Games, yakın tarihli büyük bir siber saldırıya maruz kalarak, popüler...

GOG, oyun severlere özel olarak düzenlediği 2023 Kış İndirimleri etkinliği kapsamında heyecan verici bir kampanya sunmaya devam ediyor. Platform, kullanıcılarına sunduğu avantajlarla dikkat çekerken, bu sefer Lacuna adlı oyunu ücretsiz olarak erişime açtı. Bilimkurgu ve dedektiflik temalarını başarıyla harmanlayan Lacuna, oyunculara sürükleyici bir hikaye sunuyor.

GOG Kış İndirimleri Kapsamında Lacuna Adlı Oyunu Ücretsiz Sunuyor

Lacuna bilimkurgu ve dedektiflik türlerini harmanlıyor

Oyun, DigiTales Interactive tarafından geliştirilmiş olup, oyuncuları Dedektif Neil Conrad’ın görev aldığı bir atmosferde ağırlıyor. Savaş öncesi dönemde geçen bir cinayeti çözmeye çalışan oyuncular, kararlarının hikayenin gelişimine etki ettiği bir deneyim yaşayacaklar. Steam platformunda “Çok Olumlu” değerlendirmeye sahip olan Lacuna, GOG kullanıcılarına 29 Aralık’a kadar ücretsiz olarak sunuluyor.

gog-kis-indirimleri-kapsaminda-lacuna-adli-oyunu-ucretsiz-sunuyor

GOG’un bu kampanyası kapsamında Lacuna’yı elde etmek oldukça basittir. Oyunseverler, GOG’un resmi web sitesine giderek veya GOG Galaxy istemcisini kullanarak Lacuna’nın sayfasına erişebilirler. Ardından, oyunu sepete ekleyerek satın alma işlemi sırasında talep edilen e-posta adresine promosyon kodu gönderiliyor. Bu kodu kullanarak oyuncular, Lacuna’yı kendi kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebilecekler.

Huawei Elektrikli SUV Wenjie M9’u HarmonyOS İle Tanıttı

Huawei, bugünkü etkinliğinde Wenjie'nin yeni SUV modeli olan Wenjie M9'u tanıttı. HarmonyOS yazılımı ve geniş iç mekanıyla dikkat çeken...
Önceki İçerik
Rockstar Games’in GTA V ve Gelecek Projeleri Sızdırıldı
Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

Copyright @ Cepkolik.com 2021