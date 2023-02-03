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Google 2022 4. Çeyrek kazanç raporunu paylaştı

Alphabet 2022 Dördüncü Çeyrek ve Mali Yılı Sonuçlarını Açıkladı.

Selin Polat

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Google - Cepkolik

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Apple’ın ardından Alphabet, bugün erken saatlerde 4. Çeyrek ve 2022 Mali Yılı kazanç raporunu yayınladı ve Ekim – Aralık 2022 dönemi için 76 milyar dolar ve mali yıl için 283 milyar dolar gelir kazancı bildirdi. 4. çeyrek rakamı, 2021’in 4. çeyreğine kıyasla yalnızca %1’lik bir artış gösterirken, Mali yıl gelir rakamı %10’luk bir artış gördü. 2022’nin 4. çeyreğine ilişkin net gelir/kar (13,6 milyar dolar), 21’in 4. çeyreğine göre %33 düşerken, yıllık rakam 2021’de 76 milyar dolardan 2022’de 60 milyar dolara %21 düştü.

Alphabet CEO’su Sundar Pichai, şirketin “maliyet yapımızı dayanıklı bir şekilde yeniden yapılandırmak ve finansal olarak sürdürülebilir, canlı, büyüyen işler kurmak için önemli bir yolculukta” olduğu yorumunu yaptı. Pichai ayrıca Bulut, YouTube abonelikleri ve Pixel cihazlarında büyük bir ivme yakaladı. YouTube Music ve Premium, 80 milyondan fazla aboneye ulaştı (denemeler dahil). Google kısa süre önce, esas olarak durgun büyüme rakamları nedeniyle 12.000 çalışanını işten çıkardı.

Google’ın yıllık kazanç raporu, Arama (Search), YouTube, Haritalar, Chrome, Android, Google Play ve donanımı içeren Hizmetler kategorisinde 2021 değerlerine kıyasla 1,5 milyar dolarlık bir düşüşü temsil eden 67,8 milyar dolar gördü. 2022’de reklam gelirleri 2 milyar dolar azalırken, 2021’e göre Ar-Ge harcamaları 1,5 milyar dolar arttı.

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Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz
Kaynakabc.xyz

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