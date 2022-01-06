Google, 2022’de akıllı cihazlarınız için yeni bağlantı özellikleri sunacak

Google, CES 2022’de Android telefonlar, Chromebook’lar, Android TV’ler ve Wear OS akıllı saatler için cihaz bağlantısını daha kolay ve sorunsuz hale getirmeye yönelik gelecek planlarını paylaştı.

Google, Chromebook‘unuzla otomatik olarak eşleşecek veya hatta yeni bir Chromebook kurmak için Android telefonunuzu kullanacak ve ona eşleştirilmiş cihazlar ve Wi-Fi şifreleri için gereken tüm bilgileri veren Bluetooth kulaklıklar için Fast Pair ile başlayacak. Bu özellik, önümüzdeki haftalarda mevcut olacak.

Birkaç ay sonrasına bakıldığında, Matter özellikli akıllı cihazlar, Google TV veya Android TV OS cihazlarınızla eşleştirmeyi destekleyecek.

Android telefonunuzu kullanarak Chromebook’unuzun kilidini açmak bir süredir zaten kullanılan bir özellik. Ancak Google, Wear OS akıllı saatinizde de bunu etkinleştirmek istiyor. Saat, etrafınızda olmadan yalnızca Chromebook’unuzun değil, Android telefonunuzun kilidini de açabilecek.

Samsung ve Pixel telefonlar ise dijital araç anahtarı özellikleri için genişletilmiş destek görecek. UWB özellikli telefonlar, BMW aracınızın kilidini (teknolojiyi desteklediği sürece) sadece arabanızın kapısına yaklaşarak bile açabilecektir. Sanal araba anahtarınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmak, arabanızı ödünç almaları gerektiğinde de bir seçenektir. Ayrıca Volvo’nun arabaları, Android cihazınızı kullanarak uzaktan işlevler sunan ilk araçlardan biri olacak. Tıpkı ev otomasyonunuz gibi, arabanıza binmeden önce arabanızı önceden ısıtabilir veya klimayı açabilirsiniz.

Arama devi, içerik akışını farklı cihazlarda biraz daha akıllı ve daha sorunsuz hale getirmeyi amaçlıyor. Örneğin, Bluetooth kulaklığınızı tabletinizde film izlemek için kullanıyorsanız ve telefonunuza bir arama gelirse, sistem filmi durdurur ve aramayı telefonunuzdan alır ve daha sonra hiçbir şeye dokunmanıza gerek kalmadan devam eder. Önümüzdeki aylarda desteklenen kulaklıklara sunulacak.

Ayrıca Google, Chromecast’leri TV’ler, akıllı hoparlörler vb. gibi daha fazla cihaza yerleştirmek istiyor. Bose, Chromecast işlevine sahip hoparlörleri ve ses çubuklarını ilk piyasaya sürenlerden biri olacak.

Son olarak, Google, Android telefonunuzla etrafta olmadan etkileşim kurmayı mümkün kılıyor. Örneğin, söz konusu uygulamayı Chromebook’unuza yüklemek zorunda kalmadan Telefon Merkezi’ni kullanarak mesajlara yanıt verebileceksiniz. Ayrıntılara girmeden Google, bu yıl içinde Windows PC’ler için de bazı gelişmiş bağlantı özellikleri sunacağına söz verdi.