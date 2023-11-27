Google Açıkladı – Aktif Olmayan Gmail Hesapları Siliniyor!

Google, etkin olmayan Gmail hesaplarını, özellikle de son iki yılda kullanılmayan hesapları silecek ve bunun sonucunda e-postalar, Drive dosyaları, Fotoğraflar ve Kişiler gibi bağlantılı tüm veriler kaldırılacak.

Bu karar, eski hesapların siber tehditlere karşı artan savunmasızlığından kaynaklanmaktadır. Google’ın dahili verileri, etkin olmayan hesapların iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanma olasılığının etkin hesaplara kıyasla on kat daha az olduğunu ve bu hesapların potansiyel bilgisayar korsanlığı girişimlerine daha açık hale geldiğini vurguluyor.

Ayrıca etkin olmayan Gmail hesaplarına bağlı harici hizmetler de olası tehlikelerle karşı karşıya. Bu güvenlik kaygılarına yanıt olarak ve kullanıcı verilerini korumak için Google, iki yıldır etkin olmayan, hareketsiz hesapları ortadan kaldırmayı seçti.

Etkin olmayan hesapların silinmesinin anında gerçekleşmeyeceğini unutmamak önemlidir. Bunun yerine Google, Aralık 2023’ten itibaren hesapları küçük gruplar halinde aşamalı olarak kaldıracak ve kullanıcılara, kullanmaya devam etmek isterlerse hesaplarını yeniden etkinleştirme fırsatı sunacak.

Silme işleminin ardından e-postalar, Drive dosyaları, dokümanlar, toplantılar ve diğer dosyalar da dahil olmak üzere ilişkili tüm veriler kalıcı olarak gidecek. Bu işlem geri alınamayacak ve hesap silindikten sonra kullanıcılar verilerini kurtaramayacak.