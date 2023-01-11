Google, Androidde E-Simi Yaygınlaştırmaya Çabalıyor!

Google kısa bir süre önce, bir dizi temel değişikliği içeren ikinci Android 13 QPR2 beta güncellemesini desteklenen Pixel cihazlarına sundu.

Mishaal Rahman’a göre, bu değişiklikler arasında “euicc.seamless_transfer_enabled_in_non_qs” adlı yeni bir sistem özelliği var ve bu da Android’in yakında sorunsuz eSIM aktarımları için destek kazanabileceğini gösteriyor.

Şu anda, Android kullanıcılarının eski telefonlarında eSIM profillerini devre dışı bırakmaları ve yeni telefonlarında etkinleştirmeleri gerekiyor. Bu süreç sorunsuz değildir ve kullanıcının yeni telefonunda eSIM’i etkinleştirmek için operatörüyle iletişime geçmesini gerektirebilir.

Bunun aksine iOS, kullanıcıların fiziksel veya eSIM’leri eski iPhone‘larından yeni bir modele operatörleriyle iletişim kurmadan aktarmalarına olanak tanıyan yerleşik bir Hızlı Aktarım özelliği sunuyor. Görünüşe göre Google, bu iOS özelliğinden ilham alıyor ve benzer işlevleri Android’e getirmek için çalışıyor.

Google Pixel 7 Pro

Bu özellik, Google Mobil Hizmetleri ile birlikte gelen Pixel telefonlarda ve diğer bazı telefonlarda SIM Yöneticisi uygulamasında uygulanıyor. Ancak, tam uyumluluk ayrıntıları henüz mevcut değil.

Google’ın Pixel serisinin hem eSIM profil aktarımlarını hem de fiziksel bir SIM’i eSIM profiline dönüştürmeyi desteklemesi muhtemeldir. Diğer şieketin cihazları da eSIM profil aktarımları için destek alacaktır, ancak fiziksel bir SIM’i eSIM profiline dönüştürme yeteneği birkaç modelle sınırlı olabilir.

Google’ın bu özelliği ne zaman sunmayı planladığı henüz belli değil. Mart 2023 Pixel Feature Drop ile veya yıl içinde Android 14 ile gelebilir.