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Google Apple ve Samsung’dan sonra kendi takip cihazını geliştiriyor

Google, Apple'ın AirTag'ine benzer "grogu" kod adlı bir akıllı izleyici üzerinde çalışıyor.

Selin Polat

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Apple ve Samsung, zaten Air Tag ve Samsung Tag olarak konum izleme etiketlerini piyasaya sürmüştü. Google, kendi takip sistemini geliştirerek Apple ve Samsung’a dahil olmak istiyor. Google bazı kaynaklar ve araştırmalara göre, artık listelenmiş bir cihaz olarak “yer belirleme etiketine” sahip. Ürünün kod adı “Grogu”, “Groguaudio” veya “GR10” olarak beklenmekte.

Ürün, Google’ın akıllı ev sistemleri üreten Nest ekibi tarafından geliştirilmiştir, ancak bu, onun bir Nest ürünü olacağı anlamına gelmez. Aygıtta yerleşik bir hoparlör bulunur ve kısa menzilli kullanım senaryoları için radyo tabanlı iletişim için kullanılan teknolojiler olan UWB (ultra geniş bant) ve Bluetooth Düşük Enerji desteğiyle birlikte gelir.

Pixel 6 Pro ve Pixel 7 Pro, şimdiye kadar kullanılmayan bir UWB modülüne sahiptir. Nest hoparlörlerini açıp kapatmak için kullanılabilir, ancak özellik hâlâ geliştirme aşamasındadır. Google ayrıca, Android ürünleri için Fast Pair desteğini etkinleştirmek üzere yonga seti üreticileriyle birlikte çalışıyor ve her üreticinin kendi izleyicilerini geliştirmesine olanak tanıyor.

Google Grogu tag, her yıl Mayıs ayında düzenlenen Google I/O etkinliğinden önce duyurulabilir.

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Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz
KaynakGsmarena

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