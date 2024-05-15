14 Mayıs tarihinde düzenlenen Google I/O 2024 etkinliğinde Google AR gözlüğü muhteşem bir şovla tanıtıldı. Yeni nesil teknoloji yapay zeka barındıran bu artırılmış gerçeklik gözlüğü aynı zamanda bir asistan olarak da tasarlanmış. Google’ın şaşırtan teknolojileri arasına bu gözlükle birlikte yeni bir cihaz daha eklendi. Teknoloji dünyasını şaşırtan gözlük hakkında tüm merak edilenler içeriğimizde…

Google AR Gözlüğü Muhteşem Bir Şovla Tanıtıldı

Google I/O 2024 etkinliğinde yapay zekalı artırılmış gerçeklik gözlüğü tanıtıldı. Teknolojinin dev ismi Google bu sefer de asistan AR gözlüğü ile şaşırttı. Google söz konusu gözlüğü Google I/O 2024’te harika bir şovla tanıttı. Gözlük sahnede saniyeler içinde belirdi; o kadar kısa bir süre içerisinde sahneye geldi ki göz açıp kapayıncaya kadar denilebilir. Canlı yayında tüm özellikleri detaylı bir şekilde gösterilen gözlük tüm izleyenlerin ilgisini çekti.

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Google’ın yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü, incelemek için dikkatli bir şekilde bakılmadığı sürece normal, kalın çerçeveli bir gözlükmüş gibi görünüyor. Bahse konu kalın çerçeveler büyük ihtimalle içerisinde yapay zeka desteği gibi özellikleri barındırıyor.

Tanıtım videosunda yer alan görüntülere bakıldığında gözlüğün kalitesine dair de bir fikir oluşmakta. Burada gözlüğü takan kişi sesli bir şekilde soru soruyor ve gözlük de bu sorulara sesli bir şekilde yanıt veriyor. Kesin olarak açıklanmasa da gözlük şeffaf bir metin gösterebilen bir ekran ile sekronize edilmiş olabilir.

Google Yapay Zekalı Asistan AR Gözlük Nasıl Çalışıyor?

Google’ın bu yeni gözlük prototipi Project Iris modellerine oldukça benzemekte ve bununla birlikte burun köprüsü kısmında ufak bir değişiklik mevcut. Bu değişiklik (kavisli yapı) hem tasarım hem de konfor anlamında pozitif bir yenilik diyebiliriz; bu özellik ile kullanım kolaylığı hedeflenmiş. Bunların yanı sıra Google’ın asistan gözlüğü hakkında fazla detay paylaşmadığını da ekleyelim.

Bahse konu artırılmış gerçeklik gözlüğü gerçek bir dijital asistan gibi çalışıyor. Kullanıcının merak ettiği konular hakkında açıklamalar yapabiliyor ve istenilen bilgiyi anında sunabiliyor. Bu kabiliyeti ile gözlük günlük hayatı oldukça kolaylaştırıyor. Google etkinliği kapsamında gösterilen demoda AR gözlüğünün ne kadar hızlı ve seri bir şekilde çalıştığı tüm izleyenler tarafından da görüldü.

Youtube’da Project Astra videosunda söz konusu gözlüğün yeteneklerinden bazıları gözler önüne seriliyor. Prototip gözlük cihazı olarak bahsedilen Google AR asistan gözlüğü videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Şimdiye kadar piyasaya sunulmuş yapay zeka destekli gözlüklerden en kullanışlı olanı Meta’nın AI destekli Ray-Ban gözlükleri olarak kabul ediliyor. Ancak bu gözlük ekran içermiyor. Google bu prototip gözlüklerle piyasaya çıkarsa sıkı bir rekabet olacak denilebilir. Böylece yapay zeka ve AR teknolojisi günlük hayatta daha çok kullanılmaya başlanabilir.