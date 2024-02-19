Google Arama Filtrelerinde Yeni Tasarımı Test Ediyor

Google, üretken yapay zeka üzerinde çalışmanın yanı sıra, Arama’nın şu anda hangi filtreyi kullandığınızı göstermesine yönelik bir ince ayarı da test ediyor. Şu anda Google, mobil cihazlarda hangi Arama filtresini kullandığınızı belirtmek için basit bir alt çizgi kullanıyor. Bu aktif gösterge, uçları yuvarlatılmış Material 3 versiyonundan farklıdır.

Google Material 3 temasını arama filtrelerine yansıtıyor

Google, koyu gri/mavi arka plana sahip yuvarlak bir dikdörtgenin kullanıldığı yeni bir tasarımı test ediyor. Karanlık tema etkinleştirildiğinde daha açık bir renk tonu kullanılırken, Android’de Dinamik Renk hoş bir dokunuş olurdu. Kesinlikle mevcut yaklaşımdan daha belirgindir. Arama ve konu filtreleri bu tasarımda birleştirilmemiştir; ikincisi aşağıda hap olarak görünmektedir.

Bu değişiklik henüz yaygın olarak kullanılamasa da bazı Gizli oturumlarda görünüyor. Bu tasarımın daha sonraki bir tarihte Material 3’e yansıtılıp yansıtılmayacağı konusunda kararsızlık bulunuyor. Bu yaklaşımın öne çıkışı altı çizili olmaktan çok daha hoştur ancak Google Arama çoğunlukla kendi tasarım dilini korur.