Google ARM İşlemciler İçin Chrome’un Kararlı Sürümünü Yayınlıyor

Google, ARM işlemci kullanan bilgisayarlar için optimize edilmiş Google Chrome’un kararlı sürümünü kullanıma sunmaya başladığını duyurdu. Daha spesifik olarak Google, web tarayıcısının, yakında çıkacak olan Snapdragon X Elite işlemcide çok daha hızlı ve sorunsuz çalışan en yeni sürümünü yaptığını ima etti. Bu, yalnızca Samsung’un yakında çıkacak olan Snapdragon X Elite yongasına sahip Galaxy Book 4 dizüstü bilgisayarına değil, aynı zamanda önceki nesil Snapdragon yongalarına sahip mevcut Galaxy Book dizüstü bilgisayarlarına da fayda sağlıyor.

Google Chrome’un kararlı sürümü geliyor

ARM ve Snapdragon X Elite işlemci için optimize edilmiş yeni Google Chrome sürümü artık indirilmeye hazırdır. Google ve Qualcomm bu optimizasyon üzerinde yakın işbirliği içinde çalıştılar ve bunun dramatik bir performans artışı sunduğunu söylüyorlar. Google Chrome’un ARM için optimize edilmiş sürümü, Ocak 2024’ten bu yana beta testinde bulunuyor ve bunu ARM tabanlı işlemcilere ve Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda test eden kişiler, akıcılık ve hız açısından önemli performans iyileştirmeleri bildirdi.