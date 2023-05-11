Google Bard gün geçtikçe popülerlik kazanıyor

Google‘ın LaMDA tarafından desteklenen sohbete dayalı yapay zeka hizmeti Bard, bu yılın başlarında lansmanından bu yana önemli ilerlemeler kaydetti. Google’ın son I/O etkinliğinde teknoloji şirketi, Bard’ın yeteneklerini geliştiren ve kullanıcılara işbirliği için yeni yollar sağlayan heyecan verici güncellemeleri açıkladı.

En dikkat çekici duyurulardan biri, Google Bard’ın artık dünya çapında kullanılabilir olması. Daha önce bekleme listesinde olan hizmet, 180’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. AI artık Japonca ve Korece dillerini destekliyor ve Google yakın gelecekte 40 dil için destek sunmayı planlıyor.

Bard ile etkileşimleri görsel olarak daha ilgi çekici hale getirmek için Google, hizmete görüntü entegrasyonunu getirdi. Kullanıcılar artık Bard’dan öneriler isteyebiliyor ve ilgili görsellerle zenginleştirilmiş yanıtlar alabiliyor.

Bu geliştirme, kullanıcıların sorgularını ve araştırdıkları konuları daha iyi anlamalarını sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar, Google Lens’in gücünden yararlanarak görüntüleri kendi istemlerine dahil edebiliyor. Bard, bu görüntüleri analiz edip hızla yaratıcı altyazılar oluşturarak kullanıcılara sorunsuz ve verimli bir deneyim sunuyor.

Geliştiricilerden gelen geri bildirimleri dikkate alan Google, Bard’ın kodlama yeteneklerini yükseltti. Bu iyileştirmeler arasında kaynak alıntılar, gelişmiş okunabilirlik için karanlık bir tema ve bir dışa aktarma düğmesi de bulunuyor. Bu dışa aktarma özelliği, kullanıcıların kodlarını aktarmasına ve Python’dan başlayarak popüler kodlama platformu Replit’i kullanarak çalıştırmasına olanak tanıyor.