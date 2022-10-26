Google Chrome 107: En son sürümde her şey yeni

Google Chrome, muhtemelen çevrimiçi olanlarımızın çoğu tarafından kullanılan en yaygın tarayıcıdır. Her dört haftada bir yeni sürümler çıkıyor ve bu nedenle, Google Chrome 106’yı tanıttıktan kısa bir süre sonra, Chrome 107 biçimindeki bir sonraki artımlı güncellemeye bakıyoruz. En son sürümdeki her şey burada.

Chrome 107: Video konferanslardaki sunumlar masaüstünde daha iyi hale geliyor

Bugünlerde toplantılarımızın çoğu video konferans platformları aracılığıyla gerçekleşiyor ve bu nedenle Google, geliştiricilere uygun araçlar sağlayarak bu toplantıları olabildiğince kullanışlı ve basit hale getirmeye çalışıyor. Birincisi, video konferans araçları artık ekibinizle paylaşmak istediğiniz bir sekmeyi seçmek için tek bir düğme sunabilir ve sizden fazladan bir tıklama gerektirmeden doğrudan ona geçiş yapabilir. Görüntülü arama platformları, sık kullanılan sekmelerin veya pencerelerin listede daha üst sıralarda görünmesine izin vererek, paylaşmak isteyebileceğiniz olası ekran ve sekmelerin listesini artık basitleştirebilir. Tarayıcı ayrıca, video konferans yaptığınız sekmeyi yanlışlıkla paylaştığınızda görüntülü arama araçlarının bir uyarı vermek için kullanabileceği ve kötü şöhretli aynalar salonu efekti oluşturduğuna dair bir uyarı da sunar.

Chrome 107: HEVC donanım kod çözme

Google kendi AV1 video codec bileşenini çok zorluyor olsa da, şirket hala diğer standartları desteklemekle ilgileniyor gibi görünüyor. Genellikle H.265 olarak adlandırılan Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) formatı bunlardan biridir ve mevcut en iyi seçeneklerden biri haline gelmiştir. Google Chrome 107, daha iyi performansa yol açması gereken HEVC için donanım kod çözme desteği ekler. Bu özellik, Android 5 ve üstü, macOS 11 ve üstü gibi donanımsal kod çözme sunan tüm platformlarda ve ChromeOS ve Windows’taki belirli cihazlarda kullanılabilir.

Chrome 107: Daha basit giriş iş akışları için temel

Google, bildiğimiz şekliyle şifrelerden kurtulma görevinde. Tıpkı evlerimizin anahtarlarına sahip olduğumuz gibi, güvenilir cihazlara veya araçlara güvenmemizi tercih ederdi. Bununla birlikte, bu gibi değişiklikler çok zaman alır ve hangi web sitesi için tercih ettiğinize bağlı olarak iki oturum açma türü arasında aktif olarak geçiş yapmanız gerektiğinde sinir bozucu olabilir. Chrome 107, tek bir arayüzde her iki yöntemle de oturum açmanıza izin vererek ve ilk önce parolanız görünecek şekilde oturum açmanızı isteyerek bu sorunu çözmeyi amaçlamaktadır.

Chrome 107: Güncelleme nasıl alınır?

Halihazırda Chrome kullanıyorsanız, güncelleme size otomatik olarak dağıtılacaktır. Değilse, masaüstü bilgisayarınız için Chrome web sitesinden edinebilirsiniz. Chrome, hemen hemen tüm Android telefonlara önceden yüklenmiştir, bu nedenle onu başlatıcınızda aramanız yeterlidir.