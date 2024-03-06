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Google Chrome Yeni Bir Klavye Kısayolu Sunuyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
6 Mart 2024
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Google Chrome Yeni Bir Klavye Kısayolu Sunuyor

Google Chrome, uzun süredir masaüstü bilgisayarlarda tam ekran modu sunuyor ancak platformlar arasında buna nasıl erişileceği ve bu moddan nasıl çıkılacağı hiçbir zaman özellikle standartlaştırılmadı. Google, tam ekrandan çıkmanız için kullanımı kolay bir klavye kısayolu sağlayan bir bayrak sunduğundan bu durum değişiyor olabilir. Şu anda mevcut olan farklı seçeneklerden çok daha sezgiseldir.

Google Chrome Yeni Bir Klavye Kısayolu Sunuyor

Google Chrome yeni özellikler ile güncelleniyor

Yeni kısayol yakında test edilmeye hazır hale gelebilir. Google, X’te @Leopeva64 tarafından tespit edildiği gibi, Chrome Canary 124’e oldukça açıklayıcı bir chrome://flags/#press-and-hold-esc-to-exit-browser-fullscreen bayrağı ekledi. Eşlik eden açıklaması şu şekildedir: “İzin verir kullanıcıların tarayıcının tam ekranından çıkmak için Esc tuşunu basılı tutması gerekiyor. Bayrak şu anda testlerimizde işlevsel olmasa da, muhtemelen bir aşamada tüm masaüstü platformlarında kullanıma sunuluyor.

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