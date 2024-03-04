Google Drive iOS Güncellemesi Aldı

Şirketin Cuma günü Çalışma Alanı Güncellemeleri blogunda yazdığına göre, iOS için Google Drive artık Dosya Türü, Sahipler ve Son Değiştirilme için açılır menüleri kullanarak aramaları filtrelemenize olanak tanıyor. Açılır menüler bir aramadan önce ve sonra görünür ve kullanıcıların yazmasının yanı sıra ilgili filtre önerileri de gösterilir.

Google Drive Yeni Filtre Seçenekleri Sunuyor

Google, güncellemenin Google Workspace müşterileri ve bireysel abonelerin yanı sıra iOS’ta kişisel Google hesabı olan herkesin kullanımına açık olduğunu söylüyor. Bu özellik henüz Android kullanıcıları için kullanıma sunulmadı, ancak Google bunun da geleceğini söylüyor.

Yeni filtre güncellemesi, nerede olduklarını bilmediğiniz dosyaları aramayı ve dosyalara göz atmayı çok daha keyifli hale getiriyor. Örneğin, Drive’da depolanan bir videoyu aradığınızı biliyorsanız ancak adı hakkında hiçbir fikriniz yoksa, Videolar dosya türüne dokunup, son değiştirilen dosyanın altında “özel aralık”ı seçip aradığınız dönemi arayabilirsiniz.

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