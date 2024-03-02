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Teknoloji Haberleri

Google Drive’a Yeni Oynatma ve Arama Özellikleri Geliyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
2 Mart 2024
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Google Drive'a Yeni Oynatma ve Arama Özellikleri Geliyor

Google Drive yalnızca bir hafta içinde birkaç yeni özellik ve iyileştirme kazandı. Oynatma ve arama geliştirmeleri, Google Drive’ın en son iki güncellemesinin bir parçasıdır; bu nedenle bunlardan bazılarının çok yakında uygulamanızda görünmesini bekleyebilirsiniz.

Google Drive'a Yeni Oynatma ve Arama Özellikleri Geliyor

Google Drive yeni özelliklerle güncelleniyor

Kötü haber şu ki, bu iyileştirmeler yalnızca iOS cihazlarına yayılıyor, ancak Google, Android kullanıcılarının da çok yakında bunları alacağını söyledi. Daha da önemlisi, bu değişiklikler halihazırda Google Workspace müşterilerinin, Google Workspace Bireysel abonelerinin ve kişisel Google hesaplarına sahip kullanıcıların kullanımına açıktır.

Arama iyileştirmelerine ek olarak, Google Drive’a bazı yeni oynatma özellikleri de geliyor. Temel olarak Google, Drive’a yüklenen tüm videolar için HTTP üzerinden Dinamik Uyarlanabilir Akış (DASH) video kod dönüştürmeleri oluşturma ve oynatma özelliğini ekliyor.

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