Google Fitbit Bölümünde Yeniden Marka Düzenlemesi Yapıyor

Bir şirket Google kadar büyüdüğünde, operasyonların sorunsuz ilerlemesini sağlamak için arada sırada küçük bir temizlik yapılması gerekir. Bazı durumlarda yeniden yapılanma ve kadro değişikliği gibi görünüyor. Google yakın zamanda ekiplerini gelişen ürün ve hizmetlerine uyum sağlayacak şekilde yeniden düzenlemeye başladı. Sonuç olarak, özellikle Fitbit bölümünde meydana gelen bazı değişiklikleri yansıtacak yeni bir isim tanıtılıyor.

9to5Google tarafından tespit edildiği ve resmi Fitbit web sitesinde yansıtıldığı üzere Google’dan Fitbit, yalnızca “Google Fitbit” olarak kısaltılmıştır. Büyük harf kullanımında da küçük bir değişiklik oldu; Fitbit kelime işaretinde büyük harfle yazılmış bir “F” harfi var ve tamamında Google Sans yazı tipi kullanıldı. Google Store’a çeşitli Fitbit aksesuarları eklendi ve artık “Saatler ve Takip Cihazları” olarak anılan “Saatler” kategorisine küçük bir değişiklik yapıldı.