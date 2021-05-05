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Google Fuchsia İşletim Sistemi Piyasaya Sürülmeyebilir!

Fuchsia'nın geliştirme hızı göz önüne alındığında, işletim sisteminin genel halk ve hatta geliştiriciler tarafından kullanılabilir olması pek olası görünmüyor. Google, bu yeni işletim sistemini Google Pixelbook, Nest Hub ve Nest Hub Max gibi birkaç tüketici cihazında çalıştırmayı test etti. Geçtiğimiz günlerde Fuchsia, halkın katkısı için bir proje açtı ve “yayınlama” döngüsünü başlattı.

Ayşen Sıla

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Google dis

Google’ın Fuchsia adlı yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışmaya başlamasından bu yana birkaç yıl geçti. Bu, güvenlik, güncellenebilirlik ve performansa öncelik veren ve çeşitli cihazlara yönelik açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkıyor.

Görünüşe göre Google nihayet 1.0 sürümüyle işletim sistemini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Fuchsia 1.0 çalıştırdığını ortaya çıkaran Google Nest Hub adlı şirketten yeni bir ürün, Bluetooth SIG’de ortaya çıktı.

Web sitesinde listelenen cihazın, 2018 yılında piyasaya sürülen ve daha sonra “Google Nest Hub” olarak yeniden markalaşan “Google Home Hub” olması bekleniyor. Nest Hub’ın 2. nesil halini görmemek biraz üzücü oldu.

  • Google dis

Nest Hub, Cast platformunu çalıştırıyor ancak liste, işletim sisteminin ilk “M1” sürümüne de atıfta bulunabilen Fuchsia 1.0’ı gösteriyor. Sürüm numarasının yalnızca bir şaşırtmaca olma ihtimali de var.

Bununla birlikte, Fuchsia’nın geliştirme hızı göz önüne alındığında, işletim sisteminin genel halk ve hatta geliştiriciler tarafından kullanılabilir olması pek olası görünmüyor.

  • Google dis

Google, bu yeni işletim sistemini Google Pixelbook, Nest Hub ve Nest Hub Max gibi birkaç tüketici cihazında çalıştırmayı test etti. Geçtiğimiz günlerde Fuchsia, halkın katkısı için bir proje açtı ve “yayınlama” döngüsünü başlattı.

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KaynakLaunch Studio

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