Google, düzenlediği Made By Google etkinliğinde Pixel 9 serisi akıllı telefonları, Pixel Watch 3 akıllı saati, akıllı kulaklığı gibi yeni cihazlarını görücüye çıkardı. Söz konusu cihazların hepsi de Google’ın yapay zeka teknolojisi Gemini ile donatılmış yeni nesil ürünler. Yenilenmiş bir şekilde kullanıcılara sunulan Gemini de pek çok farklılıkla geliyor. Bu bağlamda, Google Gemini AI yeni özelliklerini de tanıttı. İşte Gemini AI hakkında merak edilenler.

Google Gemini AI Yeni Özelliklerini Tanıttı

Google’ın yeni nesil teknolojilerle donatılmış yeni cihazları düzenlenen Made by Google etkinliğinde tanıtıldı. Etkinlikte tanıtılan cihazlar Google Gemini yapay zeka özellikleri ile donatılış durumda. Bu kapsamda Gemini AI teknolojisinin de yeniliklerle geldiğini söyleyebiliriz. Teknolojinin en yeni ve en göze çarpan özelliği olarak da Gemini Live gösterilmekte.

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Gemini Live yenilenmiş versiyonunda kullanıcı sesli asistanla etkileşimli bir şekilde sohbet edebilecek; istediği zaman sohbeti durdurup sonra yeniden başlatabilecek. Gemini Live eller serbest modunda da aktif bir şekilde kullanılabilmekte. Yani telefon kilitli iken yahut uygulama arka planda iken sesli AI asistan ile konuşmaya devam edilebilecek. Bu da kullanıcının sanki kendini telefonda bir arkadaşıyla sohbet ediyormuş gibi hissetmesini sağlayacak. Gemini Live bu özellikleri ile ChatGPT’nin gelişmiş ses moduna benzemekte.

Gemini Live’de asistan için 10 farklı ses opsiyonu bulunmakta. Hangi sesle sohbet etmek istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Hali hazırda Gemini Live, Gemini Advanced aboneleri için Android cihazlarda erişimde. Şu anda İngilizce olarak hizmet veriyor ancak ilerleyen süreçte Google farklı dil seçeneklerini de ekleyecek. Üstelik iOS cihazlara da bu özellik gelecek. Gemini’deki seç seçenekleri için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

Gemini AI Kullanımı Daha Güvenilir Olacak!

Kısa bir zaman içerisinde Gemini Live uzantılarını YouTube Müzik, Görevler, Keep, Utilities’te de göreceğiz. Bunların yanı sıra Gemini’ye takvim uzantısı da eklenecek. Bu özellik sayesinde Gemini AI sizin için programınızı kontrol edip, hangi gün uygun olduğunuzu ya da belirli bir saat diliminde müsait olup olmadığınızı size söyleyecek. Gemini kullanımına ilişkin yayınlanan videoya aşağıdan göz atabilirsiniz:

Google Gemini AI tanıtımında Android cihazlara günden güne daha çok Gemini niteliğinin ekleneceğini belirtti. Gemini asistanla konuşmak için kullanıcının “Hey Google” demesi ya da güç düğmesine uzun basması yeterli olacak. Bunun yanı sıra anlık olarak izlediği bir video hakkında yapay zeka asistanına sorular sorabilecek.

Yapay zeka teknolojisi çağımızın en popüler en üst düzey teknolojilerinden biri. Ancak bununla birlikte kullanıcı tarafında güven problemi oluşturduğu da kesin. Google bu konuda yaptığı açıklamada Gemini AI teknolojisinin kullanımını daha güvenilir bir hale getireceğini, kullanıcının kişisel verilerinin koruma altında olacağını söyledi.