Google Gemini, ChatGPT’yi Solluyor Mu? İşte Cevabı!

OpenAI’nin ChatGPT sohbet robotunda yakın zamanda meydana gelen bir kesinti, Google’ın konuşabilen yapay zeka rakibi Gemini’ye olan ilginin artmasına neden oldu. QR Code Generator’dan elde edilen veriler, 4 Haziran’da “Gemini” için küresel aramalarda yaklaşık %60’lık bir artış olduğunu ortaya koyuyor; bu da tam olarak ChatGPT’nin bildirilen kesinti süresiyle aynı zamana denk geliyor.

Ortalama olarak, “Gemini” için günlük aramalar 204.991 civarında seyrediyor ancak ChatGPT kesintisi sırasında bu sayı 327.058’e fırladı. Bu, kullanıcıların sohbet robotları kullanılamaz hale geldiğinde aktif olarak alternatifler aradıklarını gösteriyor.

İlginç bir şekilde Gemini aramalarındaki artış, aynı zaman diliminde “ChatGPT aşağı” aramalarındaki artışı yansıtarak açık bir korelasyonun altını çizdi. Gelen raporlar, ChatGPT kesintisinin 4 Haziran’da başladığını gösteriyor.

Gemini en popüler alternatif olarak ortaya çıkarken, “Microsoft Copilot” ve “ChatGPT Alternatifi” gibi diğer aramalarda da artış görüldü. “Microsoft Copilot” için günlük aramaların ortalaması genellikle 11.090 civarında, ancak 4 Haziran’da bu sayı %50 artışla 16.677’ye yükseldi.

Benzer şekilde, “ChatGPT Alternatifi” aramaları, günlük ortalama 898’e kıyasla kesintiden sonraki ilk birkaç saat içinde 11.000’e yükseldi. Ancak bu alternatif aramaların Gemini’ye olan ilgideki artışla karşılaştırıldığında sönük kaldığını belirtmek önemli.