Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Google Gemini Yapay Zeka İmaj Oluşturma Yeteneğini Duraklattı Teknoloji Haberleri Google Gemini Yapay Zeka İmaj Oluşturma Yeteneğini Duraklattı Fatih Kuruçay 3 Görüntüleme

Google’ın çok modlu üretken Gemini yapay zekası, resimler de dahil olmak üzere çok sayıda çıktı oluşturma kapasitesine sahiptir. Aracın sürekli olarak tarihi sahnelerin hatalı görüntülerini oluşturduğunun tespit edilmesinin ardından Google, acil durum frenini çekmeye karar verdi ve Gemini’nin insan görüntüleri oluşturma yeteneğini tamamen geçici olarak duraklattı.

Google Gemini insan görüntüleri oluşturmayı duraklattı

Google’ın X’te duyurduğu gibi şirket, yapay zekanın görüntü oluşturma yetenekleriyle ilgili sorunların farkında ve bu sorunları çözmek için çalışıyor. Açıklamada, “Bunu yaparken insanların imaj oluşturma sürecini duraklatacağız ve yakın zamanda geliştirilmiş bir sürümü yeniden yayınlayacağız” deniyor.

Açıklama, Gemini’nin, ırksal açıdan çeşitli Nazi dönemi Alman askerlerini ve 1800’lü yıllardan ABD senatörlerini tasvir eden resim dizileri de dahil olmak üzere, hatalı tarihi görüntüler oluşturmasıyla ilgili tartışmalardan kısa bir süre sonra geldi. Şirket, belirli örneklere veya sorunlara değinmeden, daha önceki bir duyuruda, sıradan koşullarda farklı insan grupları oluşturmaya çalışmak için iyi nedenleri olduğunu açıkça belirtmişti. Bu noktada, “Gemini’nin Yapay Zeka imajı nesli, geniş bir insan yelpazesi yaratıyor. Ve bu genellikle iyi bir şey çünkü dünyanın her yerindeki insanlar bunu kullanıyor. Ama burada işaret eksik.” açıklaması geldi.