Google Gitar Akort Etme Özelliğini Kullanıma Sundu

Google bünyesine müzik tutkunlarını sevindirecek bir özellik ekledi. Artık gitarınızı Google Arama ile akort edebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken Google aramasına “google tuner” yazıp aramak.

Bu özellik farklı siteler ve mobil uygulamalarda da bulunuyor. Ancak bu siteler genelde para kazanma amaçlı olduğu için yapılan akort çoğu kez istenilen sonucu vermiyor.

Henüz yeni bir özellik olduğu için “gitar nasıl akort edilir” , “gitarımı nasıl akort ederim” tarzı yapılan aramalarda çıkmamakta. Yeni bir özellik olduğu için Google henüz geniş anahtar kelime seçimi sunmamış görünüyor. İlerleyen günlerde bu tarz yapılan aramalarda da çıkacağına eminiz.

Google tuner ile yapılan akort ayarının doğruluğu , cihazın mikrofon kalitesine göre değişeceğini belirtmekte fayda var. Bu yüzden akıllı telefonlar bu özelliği daha verimli kullanabilir.

Google tuner Gitar akort özelliği gerçekten basit kullanımı sayesinde hızlı bir şekilde akort yapmamızı sağlıyor.