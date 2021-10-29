Google, ikinci nesil bir Tensor yonga seti üzerinde çalışıyor

9to5Google, Pixel 6 ailesinin kaynak kodunda ilginç bir referans tespit etti. Kod adı “Cloudripper” olan ikinci nesil bir Google Tensor yonga seti (SoC) gibi görünen şeyden bahsediyor.

Araştırma ekibi, Cloudripper’ın ne yonga setinin adı ne de gelecek yılki Pixel 7‘nin adı olmadığına inanıyor. Bu, muhtemelen “GS201” model numarasını taşıyan yongayı test etmek için kullanılan platformun kod adıdır. Mevcut Tensor yonga setinin model adı “GS101” olduğu için 2. versiyonu olma ihtimali ile karşı karşıyayız.

Bunu düşündüğünüzde, Google’ın zaten bir Tensör halefi üzerinde çalışıyor olması çok uzak bir ihtimal değil. Ne de olsa, araştırma ve geliştirme çabaları nadiren tek bir çiple sonuçlanıyor. Ve görünüşte sağlam bir iş çıkaran ilk nesil Tensor ile, uzun bir hattın başlangıcı olabilir.