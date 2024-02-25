Google Keep Android’de Yeni Bir Özellik Deniyor

Google, Android’de Keep için yeni bir “Liste oluşturmama yardım et” özelliğini deniyor ve Gemini’yi kullanan Google hizmetleri listesine ekliyor. Bu yeni özellik, adından da anlaşılacağı gibi, 9to5Google’ın da belirttiği gibi, minimum çabayla ayrıntılı bir liste oluşturmanıza yardımcı oluyor. Google daha önce bunun alışveriş listelerine, yapılacaklar listelerine, paketleme listelerine ve daha fazlasına hızlı bir şekilde başlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlandığını belirtmişti.

Google Keep ‘Liste oluşturmama yardım et’ özelliği getiriyor

Tıpkı Google’ın son sürümlerinde olduğu gibi, yeni liste oluşturma özelliği de üretken yapay zekayı kullanıyor ve Gemini tarafından destekleniyor. Özelliğin resmi olarak ne zaman test dışı kalacağından emin değiliz, ancak Google Keep kullanıcıları için yayına girdiğinde, uygulamanın sağ alt köşesinde kullanışlı bir “Liste oluşturmama yardım et” düğmesini fark edecekler. Sadece ona dokunduğunuzda, bir yolculuğa çıkarken yanınıza almanız gerekenler veya bir aile macerası için kamp kontrol listesi gibi, aradığınız listenin türünü belirtebileceğiniz bir metin kutusu açılır.

Her zamanki gibi hassas veya kişisel bilgilerinizin paylaşılmasından kaçınmak akıllıca bir harekettir, çünkü gerçek kişi incelemeciler verilere bakabilir. Google, daha iyi sonuçlar elde etmek için belirli ayrıntılar vermenizi önerir ve ayrıca geri bildirim için beğenebilir veya reddedebilirsiniz. Belirli bir yere veya belirli sayıda kişiyle birlikte gidiyorsanız Keep’e haber vermeniz yeterli; o, bu ayrıntılara dayalı sonuçlar üretecektir.

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