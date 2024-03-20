Google Kişiler Uygulaması Yeni Özellik Aldı

Ekranınıza bakmanıza gerek kalmadan sizi kimin aradığını bilmek istiyorsanız belirli kişiler için özel bir zil sesi ayarlayabilirsiniz. Ancak bunun için o kişiyi bulmanız, ayrıntılar sayfasına gitmeniz, üç noktalı menüye dokunmanız ve Zil sesini ayarla seçeneğini bulmanız gerekir. Bunu yapmak o kadar da zor olmasa da, Google bunu yapmanın bazılarının biraz daha basit bulabileceği yeni bir yolunu sunuyor.

Google Kişiler yeni bir bölümü kullanıma sundu

TheSpAndroid’e göre Google, Google Kişiler uygulamasında “İletişim zil sesleri” bölümünü kullanıma sunuyor. Yeni bölüm, uygulamanın kararlı sürümüne (4.27.26.615093907) geliyor gibi görünüyor ve Düzelt ve yönet sekmesinde bulunuyor. Uygulama güncellendiyse bu seçeneği Düzelt ve yönet sayfasının alt yarısında “Diğer araçlar” bölümünde bulabilirsiniz.

Yeni sayfayı açtığınızda, daha önce benzersiz zil sesleri verdiğiniz kişilerin bir listesini göreceksiniz. Bu sayfada ayrıca yeni kişi zil sesleri ekleme, bu kişiler için seçtiğiniz zil seslerini değiştirme ve bu kişilerden benzersiz zil seslerini kaldırma seçeneğine de sahip olacaksınız.