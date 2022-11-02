Google Lens artık Google arama sayfasında belirgin bir şekilde öne çıkıyor

Google Lens, 2017’de Pixel’e özel bir özellik olarak piyasaya sürüldü ve birkaç ay sonra, 2018’de Google Fotoğraflar aracılığıyla tüm Android ve iOS cihazlarına ulaştı. Bu arada, hizmet büyüdü ve görünüşe göre artık o kadar büyüdü ki Google, ana sayfasına aitmiş gibi hissediyor.

Google’ın Arama, Görsel Arama ve Lens için Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Rajan Patel’den alıntı yapmak gerekirse, Google ana sayfasının sık sık değiştiği söylenemez. Bugünden itibaren Google Lens simgesi, Google.com’daki arama kutusunun içinde mikrofonun yanında gururla yerini alıyor.

Lens simgesine basarsanız, yukarıdaki ekran görüntüsünde gördüğünüzü alırsınız. Herhangi bir resmi sürükleyip bırakabilir, bir dosya yükleyebilir veya bir resim bağlantısını yapıştırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, web üzerinden görseliniz için görsel eşleşmelerin yanı sıra metin çıkarma (ve çevirme) yeteneği elde edersiniz.

Lens simgesi, daha fazla kişinin Google’da görsel olarak arama yapabileceklerini anlamalarına yardımcı olabilir. Bu noktadan sonra bunun değişip değişmeyeceğini sadece zaman gösterecek.