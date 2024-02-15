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Google Mesajlar Bir Milyar Aktif RCS Kullanıcısına Ulaştı

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
15 Şubat 2024
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Google Mesajlar Bir Milyar Aktif RCS Kullanıcısına Ulaştı

Google Mesajlar, hizmetin bir milyar aktif RCS kullanıcısına sahip olduğunu duyurarak geçen yıl önemli bir dönüm noktasını kutladı. Bu olayı anmak amacıyla Mesajlar ekibi ayrıca Google’ın mesajlaşma uygulamasına gelecek bazı yeni özelliklerin önizlemesini de sundu. Ses modları, yapay zeka destekli Fotomoji, tepki efektleri, animasyonlu emojiler gibi bunlardan birkaçı dünyanın bazı yerlerinde Mesajlar’da zaten kullanıldı. Ancak yine Kasım 2023 ön izlemesinde açıklanan Ekran Efektleri, ” etkinleştirildi. Görünüşe göre Google artık yavaş ama emin adımlarla bunu Mesajlar kullanıcılarının kullanımına sunuyor.

Google Mesajlar Bir Milyar Aktif RCS Kullanıcısına Ulaştı

Google Mesajlar yeni özellikler getiriyor

Mesajınızda kar yağıyor, seni seviyorum ve daha fazlasını içeren belirli anahtar kelimeler olduğunda ekran efektleri tetiklenir. Lansman sırasında Google, bu tür 15’ten fazla efektin mevcut olduğunu söyleyerek kullanıcıları konuşmaları sırasında hepsini bulmaya teşvik etti.

9to5Google’daki ekip, ekran efektini tetikleyen iki ifade daha keşfetti: Kulağa hoş geliyor ve Sevgililer Günün Kutlu Olsun. İlki, ekranın her iki yanından bir dizi başparmak yukarı ikonunu serbest bırakıyor; Sevgililer Günü metni, ekran boyunca bir dizi kalp ve bir güvercini ortaya çıkarıyor; bu aynı zamanda “seni seviyorum” ifadesinin ekran efektidir. Site, kar yağıyor ifadesinin henüz bir etki yaratmadığını belirtiyor.

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